В украинском Консульстве ждут официального подтверждения факта задержания журналистов

Консульство Украины ожидает официального подтверждения факта задержания российских журналистов с украинским гражданством в Беларуси для оказания помощи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Консул ожидает от белорусской стороны официального подтверждения факта задержания и доступа к задержанным гражданам для оказания первичной консульской помощи", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в пятницу в Минске были задержаны трое журналистов, двое из которых являются гражданами Украины. По имеющейся информации, речь идет об Иване Гребенюке и Ирине Ромалийской.

Они являются корреспондентами Российского телеканала "Настоящее время".

На данный момент посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов.

МИД Украины сообщает, что дело находится на контроле министерства и Посольства Украины в Беларуси.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил генеральному прокурору Беларуси пригласить в свою страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными возле Минска боевиками частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевала на Донбассе.

Национальный союз журналистов Украины обеспокоен задержанием корреспондентов телеканала "Настоящее Время", среди которых есть украинцы, белорусской милицией в Минске. Белорусские власти должны уважать права журналистов и средств массовой информации.

В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет. Он был в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской.

Ранее главу избирательного штаба главной соперницы Лукашенко Тихановской Марию Мороз задержали в Минске. В ведомстве причин не обнородовали.