Суд вынес приговор активисту, угрожавшему в Facebook журналистке

31 июля Октябрьский районный суд Полтавы вынес приговор Андрею Князеву, который в социальной сети Facebook угрожал журналистке издания "Полтавщина" Дарье Синицкой, и назначил Князеву 2 года условного наказания.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), ссылаясь на издание "Полтавщина".

3 мая 2017 года "Полтавщина" опубликовала статью Синицкой, с заголовком "Полиция получила доступ к данным лиц, которые могут быть причастны к столкновениям возле арки". В статье, которая содержала информацию из открытых источников, были опубликованы частично закрытые номера телефонов и имена лиц, которые могли быть причастны к столкновениям возле арки "Газетного ряда" 5 апреля. Имя Андрея Князева также упоминалось в публикации.

Именно поэтому мужчина начал угрожать на своей странице Facebook автору, а также написал личное сообщение, в котором предлагал "передать привет Бузине". Пост быстро набрал сотни "лайков", репостов и комментариев. Некоторые комментарии были даже хуже, чем сам пост - с угрозами и оскорблениями в адрес Дарьи Синицкой. Позже администрация соцсети убрала пост из-за жалоб пользователей.

По словам журналистки, она больше недели боялась выходить в одиночку из дома и возвращалась с работы в сопровождении коллег.

В мае 2017 года Дарья Синицкая обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по факту угроз журналистке, но уже летом 2018 года его закрыли. Тогда Дарья Синицкая написала пост с возмущением относительно закрытия производства и расследование возобновили. Но летом 2019 года дело закрыли второй раз. И журналистке снова пришлось писать пост в Facebook и производство снова возобновили.

Издание "Грати" указывает, что Андрей Князев является активистом УНА-УНСО.

Как проинформировало издание "Полтавщина", Дарья Синицкая довольна решением суда. Она не желала, чтобы мужчина попал в тюрьму, но надеялась, что его признают виновным, чтобы на этом примере и другие журналисты наконец почувствовали защиту Закона.

Как отметил на своей странице председатель Полтавской областной организации НСЖУ Евгений Лопушинский, это является победой медиасообщества.

"Маленькая победа медиасообщества - сегодня наконец суд огласил приговор Андрею Князеву, который угрожал в сети Facebook журналистке Дарье Синицкой. Суд дал Князеву 2 года условно - имеем чуть ли не первый в области прецедент, когда нарушитель отделался не штрафом, или вообще остается безнаказанным, а получает реальный приговор. Спасибо всем коллегам которые проявили солидарность, и не дали "похоронить" дело Дарьи", - отметил Лопушинский.