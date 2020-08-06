подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 августа 2020, четверг, 17:06 270
СМИ 2020-08-06T17:45:01+03:00
Українські Новини
Суд вынес приговор активисту, угрожавшему в Facebook журналистке

Суд вынес приговор активисту, угрожавшему в Facebook журналистке

Павел Твердохлиб
УНА-УНСО, Октябрьский райсуд Полтавы, Андрей Князев, Дарья Синицкая, Полтавщина, Угрозы журналисту
Дарья Синицкая и Андрей Князев. Фото: Телеграфъ
Дарья Синицкая и Андрей Князев. Фото: Телеграфъ

31 июля Октябрьский районный суд Полтавы вынес приговор Андрею Князеву, который в социальной сети Facebook угрожал журналистке издания "Полтавщина" Дарье Синицкой, и назначил Князеву 2 года условного наказания.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), ссылаясь на издание "Полтавщина".

3 мая 2017 года "Полтавщина" опубликовала статью Синицкой, с заголовком "Полиция получила доступ к данным лиц, которые могут быть причастны к столкновениям возле арки". В статье, которая содержала информацию из открытых источников, были опубликованы частично закрытые номера телефонов и имена лиц, которые могли быть причастны к столкновениям возле арки "Газетного ряда" 5 апреля. Имя Андрея Князева также упоминалось в публикации.

Именно поэтому мужчина начал угрожать на своей странице Facebook автору, а также написал личное сообщение, в котором предлагал "передать привет Бузине". Пост быстро набрал сотни "лайков", репостов и комментариев. Некоторые комментарии были даже хуже, чем сам пост - с угрозами и оскорблениями в адрес Дарьи Синицкой. Позже администрация соцсети убрала пост из-за жалоб пользователей.

По словам журналистки, она больше недели боялась выходить в одиночку из дома и возвращалась с работы в сопровождении коллег.

В мае 2017 года Дарья Синицкая обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по факту угроз журналистке, но уже летом 2018 года его закрыли. Тогда Дарья Синицкая написала пост с возмущением относительно закрытия производства и расследование возобновили. Но летом 2019 года дело закрыли второй раз. И журналистке снова пришлось писать пост в Facebook и производство снова возобновили.

Издание "Грати" указывает, что Андрей Князев является активистом УНА-УНСО.

Как проинформировало издание "Полтавщина", Дарья Синицкая довольна решением суда. Она не желала, чтобы мужчина попал в тюрьму, но надеялась, что его признают виновным, чтобы на этом примере и другие журналисты наконец почувствовали защиту Закона.

Как отметил на своей странице председатель Полтавской областной организации НСЖУ Евгений Лопушинский, это является победой медиасообщества.

"Маленькая победа медиасообщества - сегодня наконец суд огласил приговор Андрею Князеву, который угрожал в сети Facebook журналистке Дарье Синицкой. Суд дал Князеву 2 года условно - имеем чуть ли не первый в области прецедент, когда нарушитель отделался не штрафом, или вообще остается безнаказанным, а получает реальный приговор. Спасибо всем коллегам которые проявили солидарность, и не дали "похоронить" дело Дарьи", - отметил Лопушинский.

Больше новостей о: УНА-УНСО Октябрьский райсуд Полтавы Андрей Князев Дарья Синицкая Полтавщина Угрозы журналисту

Зеленский в Бахмуте зашел в АТБ за кофе и сладостями и похвалил горожан за маски
Минэкономики оценило падение ВВП в 1-м полугодии
Новости
ДТП в Киевской области. Фото: facebook.com/overhear.obukhiv
На Старообуховской трассе снова смертельная ДТП: погибли 3 человека, 2 травмированы 18:45
Group DF заявляет о надлежащих условиях хранения аммиачной селитры на химпредприятиях холдинга Ostchem 18:34
Зеленский в Бахмуте зашел в супермаркет за кофе и сладостями. Фото: Telegram/Zelenskiy / Official
Зеленский в Бахмуте зашел в АТБ за кофе и сладостями и похвалил горожан за маски 18:33
Из-за жары с завтрашнего дня в Киев запретили заезжать грузовикам 18:16
С RAB-тарифом по европейскому подходу гособлэнерго будут приватизированы в 5 раз дороже 18:08
больше новостей
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
В Днепре построили самую большую в Украине ТЭС, которая работает на шелухе от семечек 15:57
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
больше новостей
Проект решения об обязательном ежедневном исполнении Гимна школьниками находится на подписи у Кличко, – Киевсовет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok