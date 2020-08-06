Клочко, Сергиенко и Васильченко разоблачены на махинациях с псевдо-конкурсом на руководителей ГИГ, – СМИ

Председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, его помощник Александр Сергиенко и поставленный ими председателем новосозданной Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) Юрий Васильченко имитируют реформу сферы архитектурно-строительного контроля, проводя фейковые конкурсы на должности руководителей территориальных органов ГИГ.

Об этом сообщил сайт телевизионного канала 112 Украина, ссылаясь на публикацию.

"4 августа 2020 года известный в узких кругах виртуальный руководитель-блогер государственного органа, который существует только на бумаге - Государственной инспекции градостроительства - Юрий Васильченко сделал очередной пост. С самопожертвующей жаждой саморазоблачения, он подсознательно раскрыл очередную комбинацию собственных кукловодов. Воспользовавшись возможностью не проведения полных и прозрачных конкурсов в соответствии с законодательством о госслужбе, была применена процедура назначения на должности в период карантина. Но из предусмотренной возможности установления сроков представления документов от 3 до 7 календарных дней, был избран... верно, наименьший - 3 дня. Все кто сталкивался с порталом знают, что именно в эти дни внезапно увеличивается количество "технических сбоев", а бумажно подать документы в ГИГ невозможно", - говорится в материале.

Там сообщается, что файл с условиями для конкурса, который журналисты загрузили с веб-сайта, был распечатан еще 5 июня 2020 года, то есть почти 2 месяца назад, но загружен только после сохранения за полчаса до завершения рабочего дня в 17:34 29 июля 2020 года.

"То есть, все кому нужно, имели возможность ознакомиться с требованиями и заранее подготовиться еще 2 месяца назад. Ну что же, думается, какие нас ждут разоблачения, когда узнаем о персоналиях новых руководителей. Кстати, это фирменный почерк этой команды псевдо-реформаторов. Они используют ситуацию с карантином, монетизируя ее при любой возможности", - написали авторы.

Они отметили, что в настоящее время градостроительная отрасль находится под контролем группы влияния председателя профильного комитета Рады Андрея Клочко.

"Главную скрипку играет Александр Сергиенко, в качестве разработчика идеологии и нормативного обеспечения реформы Госархстройконтроля, а также контролирует деятельности" фунтов "- руководителей ГАСИ и ГИГУ Богдана Федоренко и Юрия Васильченко. А реликтовый коррупционер Сергей Кучер, экс-глава столичного ГАСИ, обеспечил Сергиенко надежными кадрами для работы на ключевых должностях в новых органах и сети собственных бэк-офисов", - резюмировали в статье.