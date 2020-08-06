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06 августа 2020, четверг, 13:33 1160
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Українські Новини
Клочко, Сергиенко и Васильченко разоблачены на махинациях с псевдо-конкурсом на руководителей ГИГ, – СМИ

Клочко, Сергиенко и Васильченко разоблачены на махинациях с псевдо-конкурсом на руководителей ГИГ, – СМИ

Павел Твердохлиб
ГАСИ, Александр Сергиенко, Андрей Клочко, Юрий Васильченко, Госинспекция градостроительства, ГИГУ
Строительная отрасль (иллюстрация). Фото из открытых источников
Строительная отрасль (иллюстрация). Фото из открытых источников

Председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, его помощник Александр Сергиенко и поставленный ими председателем новосозданной Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) Юрий Васильченко имитируют реформу сферы архитектурно-строительного контроля, проводя фейковые конкурсы на должности руководителей территориальных органов ГИГ.

Об этом сообщил сайт телевизионного канала 112 Украина, ссылаясь на публикацию.

"4 августа 2020 года известный в узких кругах виртуальный руководитель-блогер государственного органа, который существует только на бумаге - Государственной инспекции градостроительства - Юрий Васильченко сделал очередной пост. С самопожертвующей жаждой саморазоблачения, он подсознательно раскрыл очередную комбинацию собственных кукловодов. Воспользовавшись возможностью не проведения полных и прозрачных конкурсов в соответствии с законодательством о госслужбе, была применена процедура назначения на должности в период карантина. Но из предусмотренной возможности установления сроков представления документов от 3 до 7 календарных дней, был избран... верно, наименьший - 3 дня. Все кто сталкивался с порталом знают, что именно в эти дни внезапно увеличивается количество "технических сбоев", а бумажно подать документы в ГИГ невозможно", - говорится в материале.

Там сообщается, что файл с условиями для конкурса, который журналисты загрузили с веб-сайта, был распечатан еще 5 июня 2020 года, то есть почти 2 месяца назад, но загружен только после сохранения за полчаса до завершения рабочего дня в 17:34 29 июля 2020 года.

"То есть, все кому нужно, имели возможность ознакомиться с требованиями и заранее подготовиться еще 2 месяца назад. Ну что же, думается, какие нас ждут разоблачения, когда узнаем о персоналиях новых руководителей. Кстати, это фирменный почерк этой команды псевдо-реформаторов. Они используют ситуацию с карантином, монетизируя ее при любой возможности", - написали авторы.

Они отметили, что в настоящее время градостроительная отрасль находится под контролем группы влияния председателя профильного комитета Рады Андрея Клочко.

"Главную скрипку играет Александр Сергиенко, в качестве разработчика идеологии и нормативного обеспечения реформы Госархстройконтроля, а также контролирует деятельности" фунтов "- руководителей ГАСИ и ГИГУ Богдана Федоренко и Юрия Васильченко. А реликтовый коррупционер Сергей Кучер, экс-глава столичного ГАСИ, обеспечил Сергиенко надежными кадрами для работы на ключевых должностях в новых органах и сети собственных бэк-офисов", - резюмировали в статье.

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