подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 августа 2020, четверг, 12:12 186
Политика 2020-08-06T12:16:16+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" уволил гендиректора "Укртрансгаза" Алексеенко

"Нефтегаз" уволил гендиректора "Укртрансгаза" Алексеенко

Надежда Комендантова
Увольнение, Укртрансгаз, Сергей Перелома, Сергей Алексеенко, Нефтегаз
Укртрансгаз. Фото: phl.com.ua
Укртрансгаз. Фото: phl.com.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", которая закупила у частного предпринимателя iPad почти по 40 тысяч за штуку, уволила генерального директора оператора газовых хранилищ компании "Укртрансгаз" Сергея Алексеенко, назначив временно исполняющим обязанности гендиректора Сергея Перелому.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза" на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сергей Алексеенко покинул пост генерального директора "Укртрансгаза" с 5 августа 2020 года. С 6 августа Сергей Перелома временно осуществляет полномочия генерального директора "Укртрансгаза", - говорится в нем.

Отмечается, что Алексеенко вошел в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года и отвечал за управление финансами.

С марта 2019 он занимал должность гендиректора "Укртрансгаза".

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену.

Больше новостей о: Увольнение Укртрансгаз Сергей Перелома Сергей Алексеенко Нефтегаз

"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных ...
"Нефтегаз" неохотно расстается со своими тайнами...
Миллионные выплаты руководству "Нефтегаза" - это у...
Советник Зеленского, мечтавший о сексе с роботом, ...
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену
С понедельника карантин могут усилить в четырех областях
Новости
Лидирует Дарницкий район. В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом 12:20
Бывший премьер Фокин будет работать в ТКГ, — Зеленский 12:17
"Нефтегаз" уволил гендиректора "Укртрансгаза" Алексеенко 12:12
Минюст начал большую распродажу тюрем 12:06
За сутки в ВСУ подтвердили 265 новых случаев COVID-19 11:52
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
больше новостей
В Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok