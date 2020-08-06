"Нефтегаз" уволил гендиректора "Укртрансгаза" Алексеенко

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", которая закупила у частного предпринимателя iPad почти по 40 тысяч за штуку, уволила генерального директора оператора газовых хранилищ компании "Укртрансгаз" Сергея Алексеенко, назначив временно исполняющим обязанности гендиректора Сергея Перелому.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза" на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сергей Алексеенко покинул пост генерального директора "Укртрансгаза" с 5 августа 2020 года. С 6 августа Сергей Перелома временно осуществляет полномочия генерального директора "Укртрансгаза", - говорится в нем.

Отмечается, что Алексеенко вошел в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года и отвечал за управление финансами.

С марта 2019 он занимал должность гендиректора "Укртрансгаза".

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену.