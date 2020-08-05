Аваков договорился о совместных учениях офицеров НГУ с итальянскими карабинерами

Военнослужащие Национальной гвардии Украины продолжат совместные учения с итальянскими карабинерами, сотрудничество будет вестись по языковой подготовке и деятельности горно-штурмовых подразделений, работе кинологов и авиационных подразделений. Такая договорённость была достигнута в ходе встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и командующего карабинерами Итальянской Республики Джованни Нистри.

"Прежде всего я хочу поблагодарить наших итальянских партнёров за постоянное и плодотворное сотрудничество. Многие украинские офицеры-гвардейцы прошли подготовку в итальянских учебных заведениях и передают этот опыт подразделениям НГУ дома. Мы заинтересованы в более углублённом сотрудничестве по подготовке горно-штурмовых подразделений", - цитирует слова Арсена Авакова Департамент коммуникаций МВД Украины.

Министр отметил, что уже в октябре планируется подписание Договора о сотрудничестве с карабинерами в рамках работы Украинской-Итальянской рабочей комиссии.

"Я с радостью приглашаю господина Джованни Нистри в Украину, чтобы на полигоне наши гвардейцы продемонстрировали своё мастерство в вопросах охраны общественного порядка, охраны дипломатических представительств, работы кинологов и специальных подразделений, в частности, авиационных", - добавил Арсен Аваков.

Глава МВД отметил, что Украина заинтересована в обмене опытом участия подразделений Нацгвардии во время проведения общественных мероприятий и участия в мероприятиях в условиях пандемии COVID-19.