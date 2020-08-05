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05 августа 2020, среда, 18:58 450
Экономика 2020-08-05T18:59:54+03:00
Українські Новини
Ярославский и китайские инвесторы "Мотор Сичи" подали совместную заявку в АМКУ

Ярославский и китайские инвесторы "Мотор Сичи" подали совместную заявку в АМКУ

Сергей Паламаренко
АМКУ, Мотор Сич, Александр Ярославский, DCH Group, Skyrizon
АО
АО "Мотор Сич". Фото из открытых источников

Китайские инвесторы, представленные в Украине компанией Skyrizon, обнародовали официальную информацию о сотрудничестве с группой DCH Александра Ярославского по акционерному обществу (АО) "Мотор Сич" на веб-сайте Шанхайской биржи.

Об этом сообщила прес-служба группы DCH.

В сообщении Совета директоров говорится, что компании Xinwei и Skyrizon продолжают процесс слияния и реорганизации активов, начатый в 2017 году. Напомним, что этот процесс связан с намерением сконцентрировать акции украинского авиастроительного АО "Мотор Сич" на компании Skyrizon, и по мере реализации столкнулся с препятствиями в виде запретительного решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и ареста акций "Мотор Сичи" в судебного порядке по инициативе Службы безопасности Украины.

Предыдущий раунд реорганизационных активностей предполагал подачу в АМКУ совместной заявки Skyrizon и государственного концерна (ГК) "Укроборонпром". Однако руководство концерна публично назвало сделку неактуальной, а срок соответствующих договоренностей истек еще в конце 2019 года.

"В связи с произошедшими изменениями в основе делового сотрудничества между Skyrizon и ГК "Укроборонпром", Skyrizon провела переговоры в отношении сотрудничества в области авиационных двигателей с группой DCH (Украина) и пришла к соглашению. 4 августа 2020 года Skyrizon отозвала из Антимонопольного комитета заявление, которое она ранее подавала совместно с ГК "Укроборонпром"; 4 августа 2020 года дочерняя Skyrizon и DCH совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины", - говорится в сообщении на сайте Шанхайской биржи.

Китайская сторона также подчеркивает в своем объявлении, что "DCH - одна из важных промышленно-финансовых групп Украины, объединяющая металлургическую, горнодобывающую, машиностроительную, инфраструктурную, финансовую и другие отрасли. Она владеет Днепровским металлургическим заводом, горнорудной компанией, Харьковским тракторным заводом, харьковским международным аэропортом, страховой компанией "Инго", банком "Кредит Днепр" и другими крупными предприятиями. Миссия DCH Group - максимальное повышение глобальной конкурентоспособности украинской экономики. Повышая эффективность компании в различных отраслях и реализуя крупные социально значимые экономические проекты, она создает условия для увеличения иностранных инвестиций в Украину".

Как сказано в этом сообщении, Skyrizon надеется, что сотрудничество с DCH "подтолкнет к скорейшему получению одобрения АМКУ и будет содействовать скорейшему завершению крупной реструктуризации внутренних активов".

Ранее по заявлению Xinwei торги акциями этой компании на Шанхайской бирже временно приостанавливались, однако в июле 2019 года они были возобновлены. С этого момента Xinwei ежемесячно информирует фондовый рынок о ходе процесса реорганизации, выполняя свои обязательства по поэтапному раскрытию информации для защиты прав инвесторов.

Как известно, группа DCH Александра Ярославского (топ-10 рейтинга Forbes Ukraine) располагает портфелем активов в индустриальном секторе и имеет опыт вывода крупных промышленных предприятий из кризиса, вызванного неправомерными судебными и прочими регуляторными решениями. В состав текущих инвестиций DCH входит международный аэропорт "Харьков" и проект строительства нового аэропорта в Днипре, что обуславливает интерес группы к авиационной отрасли.

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