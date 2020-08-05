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05 августа 2020, среда, 12:28 4 Карта
Жизнь 2020-08-05T12:30:19+03:00
Українські Новини
Дождей пока не видно, идет жара: синоптик рассказала о погоде до конца недели

Дождей пока не видно, идет жара: синоптик рассказала о погоде до конца недели

Надежда Комендантова
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Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

В то время, как в конце месяца возможны заморозки, погода в Украине и Киеве в ближайшее время будет по-прежнему жаркой. При этом будет сухо, осадков до конца недели не предвидится.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

Она сообщила, что 6 августа дождей ждать не стоит. Это связано с антициклоном, который сейчас циркулирует над нашей страной.

"Поэтому завтра, 6-го августа, осадков - нет. Сухо, солнечно и жарко. Правда, во второй половине дня вдоль северной границы - Волынь, Ровенская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская, Сумская - набегут облака и иногда возможен дождь с грозой. Но еще раз - только в северных районах указанных областей", - сообщила синоптик.

По словам синоптика, температура воздуха в Украине 6 августа будет высокой, от +28 + 33 градуса, на юге и на востоке местами до +35 градусов. В Киеве четверг обещает быть сухим и солнечным, с температурой воздуха + 30 + 32 градуса.

Диденко отметила, что на выходных в столице немного похолодает, но дождей пока не предвидится.

"На выходных в Киеве градуса немного спустятся вниз, к более комфортных, + 25 + 27. Дождей пока не видно", - отметила синоптик.

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Тем временем, синоптики не прогнозируют ничего аномального в последний месяц лета

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