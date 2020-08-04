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  • Глава Администрации морпортов и его жена владеют недвижимостью в Германии на 13 миллионов. А в декларации ее нет
04 августа 2020, вторник, 23:23 10 Документ
Политика 2020-08-04T23:29:19+03:00
Українські Новини
Глава Администрации морпортов и его жена владеют недвижимостью в Германии на 13 миллионов. А в декларации ее н

Глава Администрации морпортов и его жена владеют недвижимостью в Германии на 13 миллионов. А в декларации ее нет

Кира Молчанова
Германия, Недвижимость, Администрация морских портов Украины, Декларации чиновников, Александр Голодницкий
Александр Голодницкий Фото:
Александр Голодницкий Фото: "Думская"

И.о главы государственной Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий, которого подозревали в коррупции и монополизации рынка, вместе со своей супругой Аллой Мелехиной владеет недвижимостью в Германии на более 400 тыс. вевро, и этой недвижимости нет в его декларации.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на реестр недвижимости ФРГ.

Документ показывает недвижимость Голодницкого и его супруги по состоянию на март 2018 года. Там указана квартира в Дюссельдорфе стоимостью в 230 тысяч евро.

Другой документ свидетельствует о том, что у жены Голодницкого – Аллы Мелехиной – есть два дома в Мюнхене стоимостью в 198 тысяч евро.

Во всех представленных с 2017-го года декларациях супругов зарубежная недвижимость указана не была.

Сейчас, согласно задекларированным данным супруги владеют 4 квартирами в Николаеве общей площадью в 209 кв.м и одной в Киеве с площадью 77 кв.м, а также земельным участком в курортном селе Покровка площадью в 1000 кв.м.

За 2019-й год, вместе с банковскими процентами Голодницкий и его жена получили доходы в сумме 2,5 млн гривень.

Из них почти 1,5 млн гривень - зарплата Голодницкого на посту главы "Дельта-лоцман" и 478 тыс. гривень зарплата его жены на этом же предприятии.

К концу 2019-го года официальные финансовые активы семьи Голодницкого составляли 897,1 тыс. гривень, 40,1 тыс. долларов и 5 тысяч евро.

Фото: Фото: "Экономическая правда"

Фото: Фото: "Экономическая правда"

Как сообщалось, Кабинет министров Украины согласовал назначение Александра Голодницкого на заседании 24 января 2020 года. Днем ранее был объявлен конкурс на постоянного руководителя ГП "АМПУ", прием документов от соискателей продлится до 7 февраля.

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