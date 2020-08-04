Попытки политизировать решения руководства ОПЗ по отбору поставщиков давальческого сырья являются безосновательными, – Синица

Ко второму этапу конкурса по отбору поставщика давальческого сырья для Одесского припортового завода (ОПЗ) не были допущены ООО "Торговый дом "Сокар Украина" и ЧП "ОККО КОНТРАКТ", поскольку они не сумели подтвердить наличие опыта реализации минеральных удобрений. Этот критерий является обязательным для конкурсантов в рамках разработанного порядка отбора и нацелен на обеспечение бесперебойной работы ОПЗ. Любые попытки политизировать процесс являются безосновательными.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора ОПЗ Николай Синица в авторском материале на веб-сайте информационного агентства "Интерфакс-Украина".

"Отсутствие опыта реализации минеральных удобрений стало причиной отказа для участия во втором этапе конкурса по отбору поставщика давальческого сырья ООО "Торговый дом "Сокар Украина" и ЧП "ОККО КОНТРАКТ".

ООО "Торговый дом "Сокар Украина" отметило, что имеет опыт только в поставке газа с примечанием, что продажа карбамида будет проводиться через аффилированную компанию. Однако, документального подтверждения касательно этого предоставлено не было. Кроме того, предложенные ООО "Торговый дом "Сокар Украина" механизмы реализации удобрений через аффилированные структуры не соответствуют порядку проведения конкурса.

В свою очередь, ЧП "ОККО КОНТРАКТ" настаивает на наличии у себя, как участника процедуры отбора компании-давальца, достаточного опыта в реализации минеральных удобрений, ссылаясь на деловые отношения с юридическими лицами, которые имеют соответствующий опыт. Однако анализ предоставленных документов показал, что непосредственно компания ЧП "ОККО КОНТРАКТ" на самом деле не имеет опыта в продаже минеральных удобрений. Предъявленные договора о предоставлении агентских услуг подтверждают только намерение сотрудничать в направлении содействия другим компаниям в поиске клиентов для заключения договоров купли-продажи минеральных удобрений. Однако, содействие в продаже другим компаниям нельзя считать самостоятельным опытом сбыта минеральных удобрений.

Таким образом, действия ОПЗ о недопуске двух субъектов хозяйствования ко второму этапу конкурса являются обоснованными и полностью находятся в установленных границах порядка проведения конкурса. Попытки искать любой политический подтекст в этих решениях руководящих органов ОПЗ являются безосновательными, поскольку вопрос проведения конкурса, его условий и отношений завода с компаниями-давальцами – это исключительно вопрос отношений двух субъектов хозяйствования, где именно ОПЗ – один с контрагентов", - отметил Николай Синица.

Отметим, ОПЗ, находящийся в управлении Фонда государственного имущества Украины, установил рекорд по экспорту за последние 5 лет. Предприятием на внешние рынки было поставлено 1,3 млн тонн аммиака и 402,4 тыс тонн карбамида.