За год работы Одесский припортовый произвел 800 тысяч тонн карбамида по давальческому контракту с АГТ

За 12 месяцев работы АО "Одесский припортовый завод" произвел 796,2 тыс. тонн карбамида и 90,3 тыс. тонн аммиака, переработав 655,6 млн куб. м природного газа по давальческому контракту с компанией "Агро Газ Трейдинг". Об этом говорится в сообщении АГТ.

"С момента возобновления производства ОПЗ переделал 655,6 млн кубометров газа, которые позволили изготовить 796,2 тыс. тонн карбамида и 90,3 тыс. тонн аммиака. 94,4% производимого карбамида и 82,7% изготовленного аммиака нашли своих покупателей на внешних рынках свидетельствует о восстановлении конкурентоспособности ОПЗ на глобальном рынке и возвращение доверия зарубежных клиентов", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что крупнейшими импортерами карбамида стали Индия (379,8 тыс. тонн), Танзания (75,9 тыс. тонн), Турция (74,9 тыс. тонн), Мексика (60,4 тыс. тонн), Сенегал (36,7 тыс. тонн).

Аммиак экспортировался в Грецию (30,4 тыс. тонн), Турцию (28,4 тыс. тонн), Болгарию (10,8 тыс. тонн), Испанию (3,5 тыс. тонн) и Марокко (1,5 тыс. тонн).

Возобновление работы предприятия способствовало возвращению на ОПЗ высококвалифицированных специалистов, искавших работу в странах ближнего и дальнего зарубежья в период простоя завода.

Вместе с тем стабилизация финансового состояния ОПЗ позволила провести несколько раундов повышения заработных плат и частично погасить задолженность перед группой "Нафтогаз Украины", накопленной в предыдущие годы. Увеличился также объем отчислений в государственный и местный бюджеты.

"Для нас большая честь приложить свои усилия к восстановлению Одесского припортового завода и отечественного химпрома в целом. Эта задача оказалась нам по силам, но мы видим, что есть все возможности для того, чтобы ОПЗ наращивал объемы производства и создавал новые, хорошо оплачиваемые рабочие места. Считаю, что кейс рестарта ОПЗ после полуторагодовалого простоя можно использовать для восстановления национальной индустрии в целом", - отметил Александр Горбуненко, управляющий партнер АГТ.

Напомним, что ОПЗ является крупнейшим химическим предприятием Украины и входит в перечень предприятий большой приватизации, которая должна продолжится после стабилизации ситуации на финансовых рынках.