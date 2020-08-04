Луческу приостановил переговоры о возможных трансферах "Динамо", — СМИ

Пока ФК "Динамо" готовится 7 августа сыграть товарищеский поединок с "Вересом", новый тренер клуба Мирча Луческу предложил приостановить переговоры о трансфере новых футболистов. Об этом сообщил Игорь Цыганык, ведущий "Циганик Live" на FootballHub.

"Динамо" интересовалось хавбеком загребского "Динамо" Никола Моро. Даже были близки, чтобы войти в серьезные переговоры. Но цена, которую выставили хорваты – 15 млн евро. Эта сумма для нашего футбола просто несусветная сейчас. Никто такие деньги за него платить не будет", - сообщает Цыганык.

Предположительно, Луческу собирается строить "костяк" команды из уже имеющихся игроков.

"Сам Луческу приостановил этот момент. Сказал, что времени до октября, когда закроется трансферное окно, будет достаточно времени, чтобы подобрать футболистов, которые нужны. Он хочет построить из тех футболистов, которые есть, костяк команды", – сказал Цыганык.



Напомним, назначение Луческу тренером вызвало возмущение у ультрас киевского "Динамо".

Кроме того, 29 июля донецкий клуб "Шахтер" поздравил своего экс-наставника Мирчу Луческу с 75-летием.