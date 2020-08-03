Суд отказался избрать главе Судебной администрации Холоднюку залог 1 млн гривен

Высший антикоррупционный суд отказался избрать главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку меру пресечения в виде залога 1 млн гривен и избрал ему личное поручительство.

Такое решение суд огласил в понедельник, передают Українськi Новини.

Суд, таким образом, частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

"Применить личное поручительство", - резюмировал судья.

Также Холоднюк обязан прибывать к следователям, воздержаться от общения с другими подозреваемыми, потерпевшими и свидетелями.

Срок обязанностей действует до 16 сентября включительно.

САП просила суд избрать Холоднюку 1 млн гривен залога и запретить выезд за границу.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Холоднюк заявил, что у него нет 1 млн гривен, чтобы внести его в качестве возможного залога.

Ранее председатель Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк заявляет, что ему не вручали никаких подозрений.