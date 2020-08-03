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03 августа 2020, понедельник, 18:05 14
Судебная власть 2020-08-03T18:09:46+03:00
Українські Новини
Суд отказался избрать главе Судебной администрации Холоднюку залог 1 млн гривен

Суд отказался избрать главе Судебной администрации Холоднюку залог 1 млн гривен

Кира Молчанова
Залог, Зеновий Холоднюк, ГСА, Личное обязательство
Зеновий Холоднюк. Фото: ДСА
Зеновий Холоднюк. Фото: ДСА

Высший антикоррупционный суд отказался избрать главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку меру пресечения в виде залога 1 млн гривен и избрал ему личное поручительство.

Такое решение суд огласил в понедельник, передают Українськi Новини.

Суд, таким образом, частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

"Применить личное поручительство", - резюмировал судья.

Также Холоднюк обязан прибывать к следователям, воздержаться от общения с другими подозреваемыми, потерпевшими и свидетелями.

Срок обязанностей действует до 16 сентября включительно.

САП просила суд избрать Холоднюку 1 млн гривен залога и запретить выезд за границу.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Холоднюк заявил, что у него нет 1 млн гривен, чтобы внести его в качестве возможного залога.

Ранее председатель Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк заявляет, что ему не вручали никаких подозрений.

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