Суд отказался избрать главе Судебной администрации Холоднюку залог 1 млн гривен

Высший антикоррупционный суд отказался избрать главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку меру пресечения в виде залога 1 млн гривен и избрал ему личное поручительство. Такое решение суд огласил в понедельник, передают Українськi Новини. Суд, таким образом, частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. "Применить личное поручительство", - резюмировал судья. Также Холоднюк обязан прибывать к следователям, воздержаться от общения с другими подозреваемыми, потерпевшими и свидетелями. Срок обязанностей действует до 16 сентября включительно. САП просила суд избрать Холоднюку 1 млн гривен залога и запретить выезд за границу. Как сообщали Українськi Новини, ранее Холоднюк заявил, что у него нет 1 млн гривен, чтобы внести его в качестве возможного залога. Ранее председатель Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк заявляет, что ему не вручали никаких подозрений.