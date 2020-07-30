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30 июля 2020, четверг, 19:06 552
Бизнес 2020-07-30T20:00:02+03:00
Українські Новини
От легализации игорного бизнеса выиграют все, но не сейчас, — Гаврилечко

От легализации игорного бизнеса выиграют все, но не сейчас, — Гаврилечко

Елена Новикова
Азартные игры. Фото из открытых источников
Азартные игры. Фото из открытых источников

Легализация рынка азартных игр в Украине станет стимулом для развития сопутствующих отраслей, а также поможет привлечь финансирование для спорта. Об этом на круглом столе "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период" рассказал экономический эксперт, кандидат наук государственного управления Юрий Гаврилечко.

По его словам, на Западе игорный бизнес является частью индустрии развлечений. Люди идут в казино не зарабатывать, а тратить деньги и развлекаться. 

“При этом казино позволяет развиваться сопутствующим бизнесам, начиная с шоу-бизнеса, ресторанного бизнеса, и заканчивая рекламно-информационными изданиями, и бизнесом, связанным с так называемым соревновательным элементом”, - рассказал эксперт.

Он привел в пример США и страны Европы, где компании-операторы игорного рынка становятся спонсорами спортивных соревнований, а известные спортсмены становятся их амбассадорами.

Также Гаврилечко рассказал, что во всем мире игорный бизнес - это социально ответственный вид бизнеса, который вкладывает миллионы долларов в культуру, медицину, а также поддерживает организации, занимающиеся проблемой лудомании.

Однако Украина пока не может ощутить все плюсы от открытия рынка азартных игр, поскольку полноценно работать он сможет только после формирования регулятора, который определит лицензионные условия работы для операторов азартных игр. Тогда же начнут поступать деньги в бюджет страны.

По оценкам спикеров, на создание регулятора понадобится шесть месяцев. В худшем случае процесс затянется до декабря следующего года. Эксперты отмечают, что в промедлении виноваты депутаты, которые затягивали принятие законопроекта 2285-д.

Теперь же, отметил глава аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник, ответственность за непоступление средств от продаже лицензий в бюджет будет лежать на Кабинете министров и персонально премьер-министре Денисе Шмыгале, и чем быстрее регулятор будет создан и прописаны лицензионные условия, тем лучше.

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