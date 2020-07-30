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  • Игорный бизнес необходимо поддержать либеральным налогообложением, - Кучухидзе
30 июля 2020, четверг, 15:20 1770
Экономика 2020-07-30T15:42:50+03:00
Українські Новини
Игорный бизнес необходимо поддержать либеральным налогообложением, - Кучухидзе

Игорный бизнес необходимо поддержать либеральным налогообложением, - Кучухидзе

Алина Заика
Игорный бизнес, Антон Кучухидзе, Легализация игорного бизнеса

Антон Кучухидзе, политолог-международник отмечает, что игорный бизнес необходимо поддержать либеральным налогообложением.

Об этом он сообщил в ходе круглого стола "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период" в пресс-центре Українських Новин.

"Голосование за легализацию игорного бизнеса - это только первый шаг к созданию эффективной модели рынка. Учитывая, что в стране экономический кризис, бизнес нужно поддержать. Один из лучших инструментов - это либеральное налогообложение. Хорошо, что налоговый комитет разработал и подал в ВР законопопрект 2713-д, где нашел согласие по отмене налога с выигрыша игрока, вводится отсрочка GGR и уменьшаются ставки на него", - прокомментировал он.

В то же время он добавил, что пока мы не видим состава будущего регулятора игорного бизнеса - рано говорить о каких-то проблемах.

"Я тут больше оптимист. Все будет зависеть от уровня диалога власти и бизнеса. Бизнес привык больше молчать – это ваше право. Поймите то, что есть политическая воля,  и легализация произойдет. Бизнесу теперь необходимо самому поработать, чтоб быть готовым к запуску. Это вопрос и софта, и крупье, и дилеров и т.д.", - отметил эксперт.

По его словам, профильным Комитетом Верховной Рады была принята разумная позиция, что большой лицензионный платеж, фактически является скрытым налогом на игорную прибыль.

"Теперь важно, чтобы после каникул парламента, или же может на внеочередной сессии по вопросам восстановления экономики, парламент дал определенность бизнесу в виде принятия законопроекта №2713-д", - подчеркнул Кучухидзе.

Как сообщали Українські Новини, 14 июля Верховная Рада легализировала игорный бизнес.

Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино; в сети Интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети Интернет; организация и проведение азартных игр в залах игровых автоматов; организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.

Осуществлять указанную деятельность можно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующей лицензии.

Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами.

Источник : Українські новини
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