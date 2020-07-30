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30 июля 2020, четверг, 14:58 1059
Экономика 2020-07-30T15:39:47+03:00
Українські Новини
Госбюджет получит деньги от легализации игорного бизнеса минимум через полгода, - эксперты

Госбюджет получит деньги от легализации игорного бизнеса минимум через полгода, - эксперты

Алина Заика
Игорный бизнес, Легализация игорного бизнеса

Государственный бюджет получит деньги от легализации игорного бизнеса минимум через полгода.

Об этом сообщили эксперты в ходе круглого стола "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период" в пресс-центре Українських Новин.

"Уполномоченный орган (регулятор) после подписания закона должен сформироваться в течение двух месяцев. Комиссия будет предоставлять лицензионные условия. Далее в течение года должен появиться модуль он-лайн мониторинга", - сообщила Елена Мочалова, глава общественной организации "Поддержки легализации игорного бизнеса в Украине".

По ее словам, в течение переходного периода с налогами возникает много вопросов.

"Сейчас так складывается ситуация, что из-за отсутствия норм о налогообложении будет действовать старый закон о налогообложении выигрыша", - добавила эксперт.

По ее словам, лотереи будут работать по старым нормам еще минимум год.

В свою очередь Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан", отметил, что государство пока мало сделало для того, чтоб операторы игорного бизнеса смогли заплатить деньги в госбюджет.

"Пока нет лицензионных условий, они не могут этого сделать. После создания Регулятор сможет заняться разработкой лицензионных условий. Я уверен что сейчас не будут сильно затягивать… Но создание нового органа с нуля не проходит быстрее чем полгода. Надо найти штат, деньги и необходимо вносить изменения в ряд законодательных актов", - отметил он.

При этом Мельник добавил, что игорный бизнес и сейчас не против уплатить все лицензионные взносы и начать работать.

Но ответственность сейчас лежит не на бизнесе.

Игорь Романюк, эксперт игорного рынка, отметил, что 6 месяцев – это оптимистический период ожидания.

"После избрания регулятора, необходимо набрать аппарат – это месяца 4. Дай бог, мой самый оптимистический прогноз – это февраль следующего года, а может и декабрь следующего года", - подчеркнул эксперт.

Как сообщали Українські Новини, 14 июля Верховная Рада легализировала игорный бизнес.

Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино; в сети Интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети Интернет; организация и проведение азартных игр в залах игровых автоматов; организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.

Осуществлять указанную деятельность можно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующей лицензии.

Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами.

Источник : Українські новини
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