Нелегальные хостелы нарушают права граждан, — Виталий Нестор

Киевляне трансформируют в мини-гостиницы, общежития и хостелы частные квартиры в жилых домах и сдают в аренду от 70 грн/сутки. Это вызывает дискомфорт для соседей и нарушает их права. Виталий Нестор, председатель столичной "Батьківщини" вместе с командой добиваются урегулирования незаконной деятельности жилья типа "койко-место".

Как сообщает пресс служба Киевской городской партячейки "Батьківщина", первыми кто обратился за помощью к политику стали соседи хостела, расположенного в Голосеевском районе по адресу переулок Ужгородский, 7.

"В реестре домов, используемых под общежития, данное здание не значится. Многочисленные обращения в правоохранительные органы о нарушении общественного порядка и правил благоустройства, остаются без внимания. Жители не пускают детей на игровые площадки и сами не выходят вечером на улицу. Я убежден, что городские власти должны выразить жесткую позицию в этом вопросе, а мы с обществом будем добиваться справедливости и порядка ", - заявил Виталий Нестор.

Политик отметил, что киевляне, которые оказались в подобной ситуации могут обратиться за помощью на горячую линию Центра защиты киевлян 0800302019. Также он пояснил юридический аспект работы хостелов в Украине.

"Деятельность общежитий урегулирована в Жилищном кодексе, а деятельность гостиниц - в законе Украины" О туризме ", деятельность хостелов, к сожалению, не урегулирована. Только недавно в Государственные строительные нормы было внесено запрет размещения хостелов в жилых домах", - добавил он.