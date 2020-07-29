Винницкому губернатору Борзову за июнь начислили 149 тыс. гривен к зарплате

Государственное управление делами (ГУД) начислило руководителю Сергею Борзову, которого Президент Владимир Зеленский назначил председателем Винницкой областной государственной администрации, 167,8 тыс. гривен заработной платы за июнь. Об этом говорится в ответе ГУД на запрос Українських Новин. "Сумма заработной платы руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова в июне 2020 года составила 167 819 гривен", - сказано в нем. Борзов был уволен с должности руководителя ГУД и назначен председателем Винницкой обладминистрации 18 июня. За это время его должностной оклад и надбавки к зарплате в Госуправлении делами за июнь составили 18 892 гривны. На время карантина зарплата работников органов власти ограничена 47,2 тыс. гривен, однако на ряд выплат это ограничение не распространяется. Борзову было начислено к зарплате 148 927 гривен, которых указанное ограничение не касается. "Оплата за период отпуска с денежной помощью к отпуску – 64 473 гривны и компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении – 84 454 гривны (которые не включаются в ограничение заработной платы)", - говорится в ответе. Из начисленной Борзову за июнь суммы было выплачено 32 725 гривен налогов и соборов. Таким образом, выданная ему зарплата после увольнения из Госуправления делами составила 136 тыс. гривен. Июньская зарплата руководства ГУД после назначения Борзова винницким губернатором была начислена в пределах карантинных ограничений. Временно исполняющий с 18 июня обязанности руководителя ГУД Игорь Лысый заработал 47 272 гривны. В свою очередь заместителям руководителя Сергею Прилипко и Марии Грабовской было начислено по 47 230 гривен зарплаты за июнь. Зарплата Сергея Борзова Как сообщали Українські Новини, Борзов задекларировал 0,8 млн гривен дохода за 2019 год и наличие в собственности квартиры в Печерском районе Киева, полученной от Госуправления делами, которое он возглавлял.Кроме того, Борзов в мае получил зарплату меньше, чем свой заместитель.