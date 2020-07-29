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29 июля 2020, среда, 17:56 177
Общество 2020-07-29T18:30:02+03:00
Українські Новини
Украинские звезды задекларировали 766 млн гривен доходов

Украинские звезды задекларировали 766 млн гривен доходов

Александр Савич
Шоу-бизнес, Налоги, Телеведущая, селебритиз
Налоговый кодекс. Фото: socportal.info
Налоговый кодекс. Фото: socportal.info

После информации о количестве миллионеров в Киеве, стало известно о доходах, которые задекларировали украинские селебритиз. За год звезды шоу бизнеса, популярные ведущие и спортсмены суммарно заработали около 766 млн гривен. Об этом сообщает официальный портал налоговой службы.

Публичными лицами по результатам прошедшего года было задекларировано к оплате налогов на сумму свыше 56 млн гривен, а также почти 7 млн военного сбора.

"Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированные в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах", – говорится в заявлении налоговой службы.

Рекордсменами, которые задекларировали самые большие суммы доходов стали: телевизионная ведущая (261,6 млн гривен), футболист (24,5 млн гривен) и певец (15,3 млн гривен).

Как сообщали Українські новини, Порошенко задекларировал более 1 млн гривен расходов после информации о полете в Турцию.

Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко получал в Укргазбанке более 1 млн гривен зарплаты в месяц.

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