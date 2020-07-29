Украинские звезды задекларировали 766 млн гривен доходов

После информации о количестве миллионеров в Киеве , стало известно о доходах, которые задекларировали украинские селебритиз. За год звезды шоу бизнеса, популярные ведущие и спортсмены суммарно заработали около 766 млн гривен. Об этом сообщает официальный портал налоговой службы.

Публичными лицами по результатам прошедшего года было задекларировано к оплате налогов на сумму свыше 56 млн гривен, а также почти 7 млн военного сбора.

"Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированные в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах", – говорится в заявлении налоговой службы.

Рекордсменами, которые задекларировали самые большие суммы доходов стали: телевизионная ведущая (261,6 млн гривен), футболист (24,5 млн гривен) и певец (15,3 млн гривен).

Как сообщали Українські новини, Порошенко задекларировал более 1 млн гривен расходов после информации о полете в Турцию.

Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко получал в Укргазбанке более 1 млн гривен зарплаты в месяц.