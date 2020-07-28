Юлия Левочкина в рамках проекта ПАСЕ призвала бороться с домашним насилием

За период карантина количество случаев домашнего насилия в мире увеличилось на треть, а в Украине - в четыре раза. Член мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Юлия Левочкина в рамках проекта #PACEVoices опубликовала видеообращение, в котором призвала бороться с этим явлением, информирует портал zagittya.com.ua.

"Пандемия COVID-19 изменила жизнь миллионов людей во всем мире. За период карантина количество случаев домашнего насилия в мире увеличилось на треть, а в Украине - в четыре раза. Большинство жертв психологического, экономического и сексуального насилия - женщины. К сожалению, проблема домашнего насилия часто замалчивается. Разорвать этот замкнутый круг - сложный, но необходимый шаг для общества в целом и каждой семьи в отдельности", - подчеркнула член Мониторингового комитета ПАСЕ.

"Сегодня я вместе с украинскими девушками выступаю против насилия. Остановим домашнее насилие вместе!", - призвала Юлия Левочкина с участницами кампании Girl2Leader Ukraine.

Проект #PACEVoices - инициатива Президента ПАСЕ Рика Демса, появившаяся в связи с временным переходом Парламентской ассамблеи Совета Европы в дистанционный режим работы из-за пандемии COVID-19. В рамках проекта члены ПАСЕ записывают короткие ролики, в которых обращают внимание коллег и общественности на острые вопросы в сфере обеспечения прав человека, верховенства права и демократии.

Напомним, Girl2Leader Ukraine является частью всемирной кампании Girl2Leader, действующей под эгидой Глобального форума женщин-политических лидеров (Women Political Leaders Global Forum). Глобальный форум WPL - это объединение женщин из большинства стран мира, занимающих высшие государственные должности. В Украине Girl2Leader Ukraine действует с 2018 года под патронатом Посла кампании, народного депутата Украины Юлии Левочкиной.