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28 июля 2020, вторник, 16:21 89 Видео
Верховная Рада и партии 2020-07-28T16:21:01+03:00
Українські Новини
Юлия Левочкина в рамках проекта ПАСЕ призвала бороться с домашним насилием

Юлия Левочкина в рамках проекта ПАСЕ призвала бороться с домашним насилием

Татьяна Зотова
Семья, Статистика, Пандемия, Насилие, Левочкина, Girl2Leader
Юлия Левочкина.Фото: zagittya.com.ua
Юлия Левочкина.Фото: zagittya.com.ua

За период карантина количество случаев домашнего насилия в мире увеличилось на треть, а в Украине - в четыре раза. Член мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Юлия Левочкина в рамках проекта #PACEVoices опубликовала видеообращение, в котором призвала бороться с этим явлением, информирует портал zagittya.com.ua.

"Пандемия COVID-19 изменила жизнь миллионов людей во всем мире. За период карантина количество случаев домашнего насилия в мире увеличилось на треть, а в Украине - в четыре раза. Большинство жертв психологического, экономического и сексуального насилия - женщины. К сожалению, проблема домашнего насилия часто замалчивается. Разорвать этот замкнутый круг - сложный, но необходимый шаг для общества в целом и каждой семьи в отдельности", - подчеркнула член Мониторингового комитета ПАСЕ.

"Сегодня я вместе с украинскими девушками выступаю против насилия. Остановим домашнее насилие вместе!", - призвала Юлия Левочкина с участницами кампании Girl2Leader Ukraine.

Проект #PACEVoices - инициатива Президента ПАСЕ Рика Демса,  появившаяся в связи с временным переходом Парламентской ассамблеи Совета Европы в дистанционный режим работы из-за пандемии COVID-19. В рамках проекта члены  ПАСЕ записывают короткие ролики, в которых обращают внимание коллег и общественности на острые вопросы  в сфере обеспечения прав человека, верховенства права и демократии.

Напомним, Girl2Leader Ukraine является частью всемирной кампании Girl2Leader, действующей под эгидой Глобального форума женщин-политических лидеров (Women Political Leaders Global Forum). Глобальный форум WPL - это объединение женщин из большинства стран мира, занимающих высшие государственные должности. В Украине Girl2Leader Ukraine действует с 2018 года под патронатом Посла кампании, народного депутата Украины Юлии Левочкиной.

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Юлия Левочкина.Фото: zagittya.com.ua
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