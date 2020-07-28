Зеленский ввел безвиз для китайских туристов

Президент Владимир Зеленский отменил визы не только для граждан 6 стран с 1 авсгуста, но также Украина ввела безвизовый режим въезда для граждан Китая до 2022 года.

Об этом говорится в указе Президента №295 от 28 июля, передают Українськi Новини.

"Ввести на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - сказано в нем.

Указ подписал с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китаем, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

21 июля указом Зеленского Украина в одностороннем порядке бессрочно ввела безвизовый режим въезда для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии.

Для граждан этих шести стран с 1 августа введен безвиз, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Украина ввела безвиз для британцев на год.

Также Украина намерена временно ввести безвиз для граждан Индии.