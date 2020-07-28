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28 июля 2020, вторник, 06:00 30 Мнение
Политика 2020-07-28T07:00:01+03:00
Українські Новини
Антон Кучухидзе: государство уже получает деньги от игорного бизнеса

Антон Кучухидзе: государство уже получает деньги от игорного бизнеса

Антон Кучухидзе
Инвестиции, Антон Кучухидзе, Легализация игорного бизнеса
фото ИА
фото ИА "Украинские Новости"

Еще закон о легализации игорного бизнеса не вступил в силу, а деньги в смежную отрасль уже поступают и абсолютно легально.

И это правильное поведение  бизнеса в переходной период для организации игорного бизнеса: поскольку до полноценного запуска рынка еще минимум полгода, а действовать и занимать место под солнцем нужно уже сегодня. Почему переходной период будет длиться, как минимум, полгода? Все просто – есть процедурные моменты: урегулирование налогового законодательства для игорного бизнеса; создание государственного Регулятора, формирование всей профильной законодательной базы, разработка лицензионных условий для будущих операторов азартных игр и т.д.

Активничает не только отечественный бизнес, но и иностранный: по югу страны турецкие компании рассматривают уже объекты с нуля или же для реконструкции уже существующих под казино. В основном, это турецкий бизнес. Почему турецкий? Я как-то писал уже про геополитику азартных игр: в Турции азартные игры, в основном, запрещены (за исключением некоторых аспектов), но из-за этого турецкие граждане не прекращают играть в казино в соседних странах. Турецкий бизнес вложил солидные инвестиции в Беларусь и Грузию для строительства отелей с казино, и за счет своих соотечественников обеспечил и клиентскую базу для этих же отелей.

Украина - популярное направление для турецкого бизнеса, а с учетом легализации игорного бизнеса, то интерес к нашей стране в плане инвестирования станет еще больше. Легализация игорного бизнеса - это сигнал, который помогает также  за дорого продавать инфраструктурные объекты.

Сколько шумихи было вокруг продажи отеля «Днепр» от политиканов, а профессионалы очень высоко оценили значимость открытия казино для увеличения капитализации данного объекта. По разным данным стартовая цена составляла 300-400 млн грн, а в результате страна получила более 1,1 млрд грн. По мнению лидера профильной общественной организации по вопросам недвижимости, закон о легализации игорного бизнеса увеличил  «капитализацию данного объекта и рассчитывался уже иначе. Если бы закон не приняли бы сейчас, то цена от стартовой не сильно отличалась бы. А так цена - значительно выросла».

В СМИ есть информация, что инвесторы и строительные группы рассматривают для инвестиций не только юг Украины, но и такой город как Житомир.Также появляется информация о том, что и в Киеве планируют построить новый отель для возможности организации и ведения работы по азартным играм.

Так, это закон еще не вступил в силу, и приведённая информация отражает настроения бизнеса только лишь за первые недели от момента голосования за законопроект 2285-д.

Уже сейчас деньги идут легально в страну, и это говорит о том, что постепенно приход средств в смежную для азартных игр будет увеличиваться, а потом страна получит средствам от лицензий, от налогообложения и еще будут созданы сотни тысяч рабочих мест.

Очевидно, что такой активностью с точки зрения инвестирования единичные сферы экономики могут похвастаться. Позитивные эффекты просматриваются даже в переходном периоде. Такая активность в очередной раз разрушает страшилку политиканов, что страна денег не получит. Против легализации игорного бизнеса могут выступать только люди, которые болеют за коррупционеров, а не за государство Украина.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»

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