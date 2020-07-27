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  • Из-за трех больных коронавирусом Въетнам эвакуирует из города Дананг 80 тысяч человек
27 июля 2020, понедельник, 12:45 492
Мир 2020-07-27T14:00:02+03:00
Українські Новини
Из-за трех больных коронавирусом Въетнам эвакуирует из города Дананг 80 тысяч человек

Из-за трех больных коронавирусом Въетнам эвакуирует из города Дананг 80 тысяч человек

Елизавета Кесельман
Эвакуация, Коронавирус, Вспышка эпидемии коронавируса
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com

В то время, как в Исламбаде из-за коронавируса закрывают туристические объекты и скоростную дорогу, во Въетнаме эвакуируют  80 тысяч людей из города Дананг после того, как там у трех человек диагностировали коронавирус. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается, эвакуация продлится несколько дней, для нее в 11 городов привлекут чартерные рейсы. 

Сообщается, что Вьетнам оперативно ввел карантин, поэтому стране удалось избежать вспышки коронавируса. Всего в стране заболели 420 людей, умерших от COVID-19 нет.

Но на выходных 26—27 июля в туристическом городе Дананг впервые с апреля  зафиксировали новые случаи COVID-19.

Заболел 57-летний житель города, который никуда не выезжал в течение последнего месяца. Более ста людей — соседей, родственников и друзей больного — отправили на карантин, а уже в субботу, 26 июля, сделали первые тесты на коронавирус, которые у всех показали отрицательный результат. В воскресенье, 27 июля, выявили еще двух заболевших.

Зарубежным туристам въезд во Вьетнам по-прежнему запрещен, но в стране отмечают всплеск внутренних путешествий.

Как сообщали Українські Новини, на немецкой ферме обнаружили коронавирус у 174 работников, среди которых украинцы.

Кроме того, в Северной Корее заявили о первом подозрении на COVID-19 и обвинили во всем Южную.

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