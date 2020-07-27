"Кнут для давления на СМИ", - херсонские журналисты протестуют против законопроекта "О медиа"

Усиление государственного регулирования медиа станет наступлением власти на свободу слова в Украине, а предложенная нардепами отмена ряда действующих законов приведет к сужению прав журналистов. В этом убеждены известные херсонские журналисты, подписавшие обращение против законопроекта "О медиа", и приславшие документ руководителям парламентских комитетов по вопросам гуманитарной и информационной политики и по вопросам свободы слова, информирует портал nsju.org.

Также херсонские журналисты обращают внимание на то, что проект Закона "О СМИ" не содержит положений относительно надлежащей защиты журналистов при осуществлении профессиональной деятельности, а его принятие приведет к уничтожению региональных СМИ.

"Законопроект сохраняет идею установления мега-контроля над всеми СМИ, а функция регулятора будет возложена на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, в котором нет ни одного представителя непосредственно от медиа или журналистов. Поэтому она более ориентирована на санкции против СМИ, чем на защиту их интересов и развитие рынка. Нацсовет часто был тем "кнутом", который власти использовали для давления на телевидение и радиовещание. А теперь этот "кнут" законопроект предлагает распространить на печатные и онлайн-СМИ", - говорится в обращении херсонских журналистов.

Редакторы ведущих СМИ Херсонской области и руководство областной организации Национального союза журналистов Украины признают, что законодательство о СМИ нуждается в обновлении, так как значительное место в медийном пространстве заняли интернет-СМИ, онлайн-медиа, социальные сети, а государственные и коммунальные печатные издания стали независимыми.

"Но новое медийное законодательство не должно создавать опасности для свободы слова в Украине и возвращать СМИ вновь в зависимость", - убеждены авторы обращения в парламент.

Документ подписали: Валерий Долина - председатель Херсонской областной организации НСЖУ, заслуженный журналист Украины, Анатолий Жупина - главный редактор газеты "Новый день" (Херсон), заслуженный журналист Украины, Михаил Новицкий - основатель газеты "Гривна" (Херсон) и ряд других руководителей творческих журналистских коллективов.