подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • "Кнут для давления на СМИ", - херсонские журналисты протестуют против законопроекта "О медиа"
27 июля 2020, понедельник, 12:55 238 Документ
СМИ 2020-07-27T13:45:02+03:00
Українські Новини
"Кнут для давления на СМИ", - херсонские журналисты протестуют против законопроекта "О медиа"

"Кнут для давления на СМИ", - херсонские журналисты протестуют против законопроекта "О медиа"

Татьяна Зотова
СМИ, Парламент, Законопроект, Херсон, Медиа
Херсонские журналисты протестуют против законопроекта
Херсонские журналисты протестуют против законопроекта "О медиа". Фото: НСЖУ

Усиление государственного регулирования медиа станет наступлением власти на свободу слова в Украине, а предложенная нардепами отмена ряда действующих законов приведет к сужению прав журналистов. В этом убеждены известные херсонские журналисты, подписавшие обращение против законопроекта "О медиа", и приславшие документ руководителям парламентских комитетов по вопросам гуманитарной и информационной политики и по вопросам свободы слова, информирует портал nsju.org.

Также херсонские журналисты обращают внимание на то, что проект Закона "О СМИ" не содержит положений относительно надлежащей защиты журналистов при осуществлении профессиональной деятельности, а его принятие приведет к уничтожению региональных СМИ.

"Законопроект сохраняет идею установления мега-контроля над всеми СМИ, а функция регулятора будет возложена на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, в котором нет ни одного представителя непосредственно от медиа или журналистов. Поэтому она более ориентирована на санкции против СМИ, чем на защиту их интересов и развитие рынка. Нацсовет часто был тем "кнутом", который власти использовали для давления на телевидение и радиовещание. А теперь этот "кнут" законопроект предлагает распространить на печатные и онлайн-СМИ", - говорится в обращении херсонских журналистов.

Редакторы ведущих СМИ Херсонской области и руководство областной организации Национального союза журналистов Украины признают, что законодательство о СМИ нуждается в обновлении, так как значительное место в медийном пространстве заняли интернет-СМИ, онлайн-медиа, социальные сети, а государственные и коммунальные печатные издания стали независимыми.

"Но новое медийное законодательство не должно создавать опасности для свободы слова в Украине и возвращать СМИ вновь в зависимость", - убеждены авторы обращения в парламент.

Документ подписали: Валерий Долина - председатель Херсонской областной организации НСЖУ, заслуженный журналист Украины, Анатолий Жупина - главный редактор газеты "Новый день" (Херсон), заслуженный журналист Украины, Михаил Новицкий - основатель газеты "Гривна" (Херсон) и ряд других руководителей творческих журналистских коллективов.

Больше новостей о: СМИ Парламент Законопроект Херсон Медиа

Разумков уверен, что критикуемый журналистами зако...
В Херсонскую область идет жара до +42 градусов. Об...
ОПЗЖ требует наказать радикалов, которые напали на...
В Украине хотят ввести официальный email для каждо...
Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе в первые же часы после его введения
В Киеве количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд
Новости
В 1-м полугодии черкасский "Азот" произвел 809,6 тыс. тонн азотных минудобрений 14:11
Тропический ураган "Ханна" частично разрушил стену на границе США и Мексикой 13:59
У Киева появился новый "люстрированный" прокурор 13:48
У "Слуги народа" снова падает рейтинг, а "Голос" опустился ниже "Партии Шария" 13:40
Индия начала испытания вакцины от коронавируса на людях 13:13
больше новостей
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Град, шквалы и гроза. Киевлян предупреждают об ухудшении погоды 09:38
Еще один заместитель главы НБУ будет уволен в ближайшие дни 14:25
Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей 07:00
больше новостей
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Корабли НАТО в Одессе. Фото:
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу 17:56
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев 09:00
ВАКС не имеет права рассматривать апелляцию на закрытие дела против Писарука и Бахматюка, - правозащитники и юристы 08:29
больше новостей
Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok