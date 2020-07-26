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  • Сергей Гриневецкий сообщил, что ему предложили возглавить областную организацию партии "Доверяй Делам"
26 июля 2020, воскресенье, 11:58 211
Политика 2020-07-26T12:07:53+03:00
Українські Новини
Сергей Гриневецкий сообщил, что ему предложили возглавить областную организацию партии "Доверяй Делам"

Сергей Гриневецкий сообщил, что ему предложили возглавить областную организацию партии "Доверяй Делам"

Кира Молчанова
Одесса, Гриневецкий, Фракция

Сергей Гриневецкий сообщил, что ему предложили возглавить областную организацию партии "Доверяй Делам".

Об этом рассказал в интервью телеканалу "Медиа-информ" известный политик, самый успешный, по мнению СМИ, губернатор Одесской области, почетный гражданин Одессы и региона Сергей Гриневецкий.

По словам политика, недавно состоялось заседание президиума политической партии "Народная партия". Членом которой долгие годы является Гриневецкий. Было принято решение, что партийцы на местах самостоятельно принимают решение, в коалиции с какими политическими силами идти на местные выборы.

Учитывая тот факт, что политическая партия "Доверяй Делам" реально работает в городе и региона. А также, то что многие ее нынешние члены являются выходцами из Народной партии, было принято решение о коалиции с партией "Доверяй Делам".

"Многие известные представители политсилы "Доверяй Делам", к примеру тот же Геннадий Леонидович Труханов, являются выходцами из Народной партии. У нас общее видение развития города и региона, общие задачи и цели. Поэтому все городские и районные ячейки нашей политсилы поддержали идею соединения с партией "Доверяй Делам". Мне было предложено возглавить областную организацию партии "Доверяй Делам", а также возглавить список партии в областной совет. Я дал добро. Потому что: во-первых, не вижу соединительного звена между городом и областью, а во-вторых, нет такого звена между областью и центром. Учитывая мой многолетний опыт, считаю, что это позволит мне найти пути развития и для города, и для региона", - подчеркнул Сергей Гриневецкий.

По словам политика, одной из главных проблем Одессы является вопрос национальной безопасности. И он как человек, долгие годы работавший в Комитете национальной безопасности и региона, он может найти те компоненты, которые позволят решить данный сложный вопрос.

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