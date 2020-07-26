Сергей Гриневецкий сообщил, что ему предложили возглавить областную организацию партии "Доверяй Делам".

Об этом рассказал в интервью телеканалу "Медиа-информ" известный политик, самый успешный, по мнению СМИ, губернатор Одесской области, почетный гражданин Одессы и региона Сергей Гриневецкий.

По словам политика, недавно состоялось заседание президиума политической партии "Народная партия". Членом которой долгие годы является Гриневецкий. Было принято решение, что партийцы на местах самостоятельно принимают решение, в коалиции с какими политическими силами идти на местные выборы.

Учитывая тот факт, что политическая партия "Доверяй Делам" реально работает в городе и региона. А также, то что многие ее нынешние члены являются выходцами из Народной партии, было принято решение о коалиции с партией "Доверяй Делам".

"Многие известные представители политсилы "Доверяй Делам", к примеру тот же Геннадий Леонидович Труханов, являются выходцами из Народной партии. У нас общее видение развития города и региона, общие задачи и цели. Поэтому все городские и районные ячейки нашей политсилы поддержали идею соединения с партией "Доверяй Делам". Мне было предложено возглавить областную организацию партии "Доверяй Делам", а также возглавить список партии в областной совет. Я дал добро. Потому что: во-первых, не вижу соединительного звена между городом и областью, а во-вторых, нет такого звена между областью и центром. Учитывая мой многолетний опыт, считаю, что это позволит мне найти пути развития и для города, и для региона", - подчеркнул Сергей Гриневецкий.

По словам политика, одной из главных проблем Одессы является вопрос национальной безопасности. И он как человек, долгие годы работавший в Комитете национальной безопасности и региона, он может найти те компоненты, которые позволят решить данный сложный вопрос.