Украина ожидает смягчения с тремя странами визового режима

Украина ожидает смягчения визового режима для украинцев от Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии, для которых Украина уже ввела безвиз.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

Так, сообщается, что в пятницу, 24 июля, состоялась встреча и.о. директора Департамента консульской службы МИД Романа Недильского с послами Австралии Мелиссой О'Рурк, Государства Кувейт Рашедом Хаммад Аль-Адвани и Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом аль-Мусгером.

"Украинская сторона ожидает, что этот шаг (ввдение безвиза) станет основой для дальнейшей либерализации визовых процедур для граждан Украины", — говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, со 2 апреля 2020 года вступил в силу безвизовый режим с Эквадором (Южная Америка).

Ранее сообщалось о том, что с 14 марта Аргентина вдвое увеличила срок безвизового пребывания украинцев.

Также Украина планирует договориться о безвизовом режиме с Гренадой.

В ноябре Украина обновила соглашение с Монголией о безвизовых поездках граждан.