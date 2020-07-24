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  • Професор Іванов: влада відкриває Америку не маючи уявлення про те, що медіаграмотність в Україні посідає провідне місце на пострадянському просторі
24 июля 2020, пятница, 21:51 16
Общество 2020-07-24T21:52:09+03:00
Українські Новини
Професор Іванов: влада відкриває Америку не маючи уявлення про те, що медіаграмотність в Україні посідає прові

Професор Іванов: влада відкриває Америку не маючи уявлення про те, що медіаграмотність в Україні посідає провідне місце на пострадянському просторі

Ольга Фандорина
Валерій Іванов, Медіаграмотність
Валерій Іванов. Фото: uk.wikipedia.org/wiki/Іванов_Валерій_Феліксович
Валерій Іванов. Фото: uk.wikipedia.org/wiki/Іванов_Валерій_Феліксович

Завідувач кафедри реклами та зв'язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Іванов стверджує, що медіаграмотність розвивається в Україні з 2010 року. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Побачив у стрічці ці пости: https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10160049831512598

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/3238871482847098

Цікаво! Мабуть, автори не в курсі, що медіаграмотність розвивається в Україні з 2010 року?

Не проблема, що ми – Академія Української Преси (АУП) – на цій нараді не були присутні. Хоча АУП – лідируюча організація України з впровадження медіаграмотності.
За час існування ми запровадили 23 навчальні програми і 36 видань з медіаграмотності у школи, університети, інститути післядипломної педагогічної освіти, бібліотеки.
https://www.aup.com.ua/category/library/
Зокрема, ми маємо унікальні розробки, які декодують російську версію історії Криму як метаманіпуляцію: https://www.aup.com.ua/dodatkovi-materiali-do-urokiv-istori/

Вже третій рік пілотні школи НУШ навчаються за створеними експертами АУП тижневими модулями із елементами медіаграмотності
http://medialiteracy.org.ua/tag/pilotni-klasy/

До речі, можливо керівництву Мінкульту буде цікаво, що АУП — організація, яка перша почала працювати у сфері медіаграмотності з публічними бібліотеками (з 2012 року) і підготувала поки що єдині посібники з медіаграмотності для них.

А в нинішньому, 2020 році, нами вже проведено 190(!) тренінгів, семінарів та вебінарів.
До слова, вчора, поки відбувалася нарада, АУП з IREX проводили вебінар для ЗВО та ІППО «Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні матеріали».

29 липня пройде онлайн-презентація АУП з Friedrich Naumann Foundation Ukraine and Belarus перекладу книжки Аґнєшки М. Вальорскої «Діпфейк та дезінформація». Запрошуємо)) https://www.facebook.com/events/913587502467006/

Роботу з впровадження медіаграмотності АУП розпочала першою серед НДО в 2010 році. Дорослих активістів ми почали навчати медіаграмотності з 2015 року, коли разом з IREX підготували 428 тренерів у 14 областях України, які у свою чергу підтверджено провели тренінги для 15 010 громадян https://www.aup.com.ua/mediaosv/programa-mediagramotnosti/

Якщо подивитися на динаміку зміни маркерів критичного мислення в українців, то помітним є темп, з яким це відбувалося. І це й наш привід для гордості! Але не це головне.

Обговорювати проблеми поширення медіаграмотності без профільних донорів? Без Медійна Програма, Internews? Без IREX in Ukraine? Це навіть не смішно. Швидше, сумно.

Люди в черговий раз відкривають для себе Америку, не маючи уявлення про те, що медіаграмотність в Україні не тільки розвивається, але і займає лідируюче місце на пострадянському просторі.
Про це якраз говорилося під час онлайн-мосту «Інформаційні виклики і загрози пандемії 2020», який АУП організувала 27 травня 2020 року і де свій досвід у сфері медіаграмотності презентували 22 експерти з 17 країн США, Європи та пострадянського простору
https://www.facebook.com/498477023543677/videos/561681534781100

Нам шкода, що для влади все це terra incognita…", - стверджує професор. 

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