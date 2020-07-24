Завідувач кафедри реклами та зв'язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Іванов стверджує, що медіаграмотність розвивається в Україні з 2010 року. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Побачив у стрічці ці пости: https:\/\/www.facebook.com\/yevheniya.khudzik\/posts\/10160049831512598https:\/\/www.facebook.com\/oleksandr.tkachenko.ua\/posts\/3238871482847098 Цікаво! Мабуть, автори не в курсі, що медіаграмотність розвивається в Україні з 2010 року? Не проблема, що ми – Академія Української Преси (АУП) – на цій нараді не були присутні. Хоча АУП – лідируюча організація України з впровадження медіаграмотності.За час існування ми запровадили 23 навчальні програми і 36 видань з медіаграмотності у школи, університети, інститути післядипломної педагогічної освіти, бібліотеки.https:\/\/www.aup.com.ua\/category\/library\/Зокрема, ми маємо унікальні розробки, які декодують російську версію історії Криму як метаманіпуляцію: https:\/\/www.aup.com.ua\/dodatkovi-materiali-do-urokiv-istori\/ Вже третій рік пілотні школи НУШ навчаються за створеними експертами АУП тижневими модулями із елементами медіаграмотностіhttp:\/\/medialiteracy.org.ua\/tag\/pilotni-klasy\/ До речі, можливо керівництву Мінкульту буде цікаво, що АУП — організація, яка перша почала працювати у сфері медіаграмотності з публічними бібліотеками (з 2012 року) і підготувала поки що єдині посібники з медіаграмотності для них. А в нинішньому, 2020 році, нами вже проведено 190(!) тренінгів, семінарів та вебінарів.До слова, вчора, поки відбувалася нарада, АУП з IREX проводили вебінар для ЗВО та ІППО «Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні матеріали». 29 липня пройде онлайн-презентація АУП з Friedrich Naumann Foundation Ukraine and Belarus перекладу книжки Аґнєшки М. Вальорскої «Діпфейк та дезінформація». Запрошуємо)) https:\/\/www.facebook.com\/events\/913587502467006\/ Роботу з впровадження медіаграмотності АУП розпочала першою серед НДО в 2010 році. Дорослих активістів ми почали навчати медіаграмотності з 2015 року, коли разом з IREX підготували 428 тренерів у 14 областях України, які у свою чергу підтверджено провели тренінги для 15 010 громадян https:\/\/www.aup.com.ua\/mediaosv\/programa-mediagramotnosti\/ Якщо подивитися на динаміку зміни маркерів критичного мислення в українців, то помітним є темп, з яким це відбувалося. І це й наш привід для гордості! Але не це головне. Обговорювати проблеми поширення медіаграмотності без профільних донорів? Без Медійна Програма, Internews? Без IREX in Ukraine? Це навіть не смішно. Швидше, сумно. Люди в черговий раз відкривають для себе Америку, не маючи уявлення про те, що медіаграмотність в Україні не тільки розвивається, але і займає лідируюче місце на пострадянському просторі.Про це якраз говорилося під час онлайн-мосту «Інформаційні виклики і загрози пандемії 2020», який АУП організувала 27 травня 2020 року і де свій досвід у сфері медіаграмотності презентували 22 експерти з 17 країн США, Європи та пострадянського просторуhttps:\/\/www.facebook.com\/498477023543677\/videos\/561681534781100 Нам шкода, що для влади все це terra incognita…", - стверджує професор.