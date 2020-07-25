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25 июля 2020, суббота, 06:33 130 Фото
Спорт 2020-07-25T06:33:01+03:00
Українські Новини
Участники детской регаты направили все призовые на лечение мамы своих одноклубниц

Участники детской регаты направили все призовые на лечение мамы своих одноклубниц

Олег Мащенко
Киев, Спорт, Регата, лодки, Парус
Парусная регата. Фото: Водник
Парусная регата. Фото: Водник

Третий год подряд на глади Киевского моря проходит детско-юношеская регата "Игры доброй воли". Уникальность этих соревнований в том, что в них принимают участие как дети из семей со средним и высоким достатком, так и из социально незащищенных.

Именно такая идея - приобщить рябят из разных социумов к яхтенному спорту, посетила 4 года назад больших энтузиастов этого вида спорта Вадима Шишкина и Игоря Ятлука. В 2016 году через Оболонскую социальную службу они собрали группу ребят и стали учить их ходить под парусами.

Поддержал такую идею и известный яхтсмен, заслуженный тренер Украины Владимир Яменко. Благодаря его усилиям у созданного клуба появились первые лодочки, рангоут, паруса и спасательные жилеты.

Первые соревнования юных яхтсменов из парусной секции "Спартак" стали для них не только спортивным испытанием, но и проверкой силы духа. И ребята, невзирая на шквалистый ветер и большую волну, итоговые результаты, ее прошли.

А уже в середине 2017 появилась идея проводить собственные соревнования на тогда еще нелицензированных лодках, которыми располагала общественная организация "Водник". Со временем и расширением участников, у "Игр доброй воли" появилась возможность поддерживать юных спортсенов.

Нынешние соревнования, которые состоялись на территории яхт-клуба "Энергетик", прошли в особенной атмосфере. По итогам гонок все юные спортсмены были отмечены наградами. А вот традиционый призовой фонд вручен не был. Ребята дружно приняли решение направить эти средства для лечения мамы своих одноклубниц - Амины и Виктории Приходько. Кроме этого, для сбора дополнительных средств, был проведен благотворительный аукцион, где лотами выступали детские рисунки. Теперь благотворители проводят переговоры с медицинским центром, где смогут восстановить зрение Оксане Приходько.

А в дальнейшем у наставников спортшколы "Водник" Вадима Шышкина и Игоря Ятлуха планы по созданию уникального, как для Украины, парусного центра. По их задумке, в нем дети из разных семей имели бы возможность получать и среднее образование, и навыки яхтсменов с самого раннего возраста. Пока таких школ в нашей стране нет.

Однако для ее создания необходимо чтобы власти, которые обязаны быть заинтересованы если не в выращивании будущих яхтсменов-звезд, то хотя бы в привлечении детей к массовому спорту, решили вопрос с выделением учстка земли с выходом к речной акватории. Ведь решение вопросов о привлечении киявлян к здоровому способу жизни не может ограничиваться постоянными заявлениями о строительстве велодорожек.

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