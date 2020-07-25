Участники детской регаты направили все призовые на лечение мамы своих одноклубниц

Третий год подряд на глади Киевского моря проходит детско-юношеская регата "Игры доброй воли". Уникальность этих соревнований в том, что в них принимают участие как дети из семей со средним и высоким достатком, так и из социально незащищенных.

Именно такая идея - приобщить рябят из разных социумов к яхтенному спорту, посетила 4 года назад больших энтузиастов этого вида спорта Вадима Шишкина и Игоря Ятлука. В 2016 году через Оболонскую социальную службу они собрали группу ребят и стали учить их ходить под парусами.

Поддержал такую идею и известный яхтсмен, заслуженный тренер Украины Владимир Яменко. Благодаря его усилиям у созданного клуба появились первые лодочки, рангоут, паруса и спасательные жилеты.

Первые соревнования юных яхтсменов из парусной секции "Спартак" стали для них не только спортивным испытанием, но и проверкой силы духа. И ребята, невзирая на шквалистый ветер и большую волну, итоговые результаты, ее прошли.

А уже в середине 2017 появилась идея проводить собственные соревнования на тогда еще нелицензированных лодках, которыми располагала общественная организация "Водник". Со временем и расширением участников, у "Игр доброй воли" появилась возможность поддерживать юных спортсенов.

Нынешние соревнования, которые состоялись на территории яхт-клуба "Энергетик", прошли в особенной атмосфере. По итогам гонок все юные спортсмены были отмечены наградами. А вот традиционый призовой фонд вручен не был. Ребята дружно приняли решение направить эти средства для лечения мамы своих одноклубниц - Амины и Виктории Приходько. Кроме этого, для сбора дополнительных средств, был проведен благотворительный аукцион, где лотами выступали детские рисунки. Теперь благотворители проводят переговоры с медицинским центром, где смогут восстановить зрение Оксане Приходько.

А в дальнейшем у наставников спортшколы "Водник" Вадима Шышкина и Игоря Ятлуха планы по созданию уникального, как для Украины, парусного центра. По их задумке, в нем дети из разных семей имели бы возможность получать и среднее образование, и навыки яхтсменов с самого раннего возраста. Пока таких школ в нашей стране нет.

Однако для ее создания необходимо чтобы власти, которые обязаны быть заинтересованы если не в выращивании будущих яхтсменов-звезд, то хотя бы в привлечении детей к массовому спорту, решили вопрос с выделением учстка земли с выходом к речной акватории. Ведь решение вопросов о привлечении киявлян к здоровому способу жизни не может ограничиваться постоянными заявлениями о строительстве велодорожек.