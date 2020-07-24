подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июля 2020, пятница, 19:34 762
Силовые структуры 2020-07-24T20:00:01+03:00
Українські Новини
Работника Государственного геммологического центра Украины разоблачили в получении взятки

Работника Государственного геммологического центра Украины разоблачили в получении взятки

Ирина Николенко
Уголовное дело, Неправомерная выгода, Прокуратура Киевской области, Взятка
Задержали работника Государственного геммологического центра на взятке. Фото: прокуратура Киевской области
Задержали работника Государственного геммологического центра на взятке. Фото: прокуратура Киевской области

Прокуратура Киевской области разоблачила на взятке в 3 тысячи долларов заместителя директора Государственного геммологического центра Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают Українські Новини.

"По данным следствия, чиновник, используя свое служебное положение, требовал и получил от предприятия неправомерную выгоду в сумме 3 тысячи долларов США за предоставление выписки из реестра Государственного геммологического центра Украины о регистрации собственных и торговых названий драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных и декоративных камней из месторождений Украины ", – говорится в сообщении.

Прокуратура задержала на взятке работника Государственного геммологического центра. Фото: прокуратура Киевской областиПрокуратура задержала на взятке работника Государственного геммологического центра. Фото: прокуратура Киевской области

Работника геммологического центра задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения второй части неправомерной выгоды.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, задержанному готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее Українські Новини сообщали, правоохранители задержали на взятке в 100 тысяч долларов автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.

Полицейские за 2 дня задержала 9 чиновников по подозрению в получении неправомерной выгоды.

НАБУ, СБУ и САП задержали главу Кировоградской обладминистрации Андрея Балоня по подозрению в вымогательстве около 2 млн гривен взятки.

Больше новостей о: Уголовное дело Неправомерная выгода Прокуратура Киевской области Взятка

Новак тихо и жадно грабил отрасль пока не ушел в о...
ГБР задержала сотрудника СБУ по подозрению в сутен...
СБУ разоблачила хищение 37 млн гривен при реконстр...
Украинец ввозил из Египта наркотики под видом спор...
МАУ полностью отменила рейсы в 6 городов до 15 августа: список направлений
В Луганской области снова начался пожар, загорелась травяная подстилка
Новости
Вмешательство в работу самолета МАУ подтвердила стенограмма черных ящиков, - МИД Украины 19:50
Задержали работника Государственного геммологического центра на взятке. Фото: прокуратура Киевской области
Работника Государственного геммологического центра Украины разоблачили в получении взятки 19:34
Павианы. Фото: Pixabay
В Одессе полиция ловила сбежавших из зоопарка обезьян 19:28
В Херсонской области 15 человек держали в трудовом рабстве 19:18
Рынок
В Киеве случился пожар возле книжного рынка "Петровка", который хотят снести 18:53
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
Зеленский поехал показывать президенту Швейцарии "большое строительство" 19:11
Киевского бизнесмена Плекана убили на глазах у сына, — СМИ 09:20
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
Рынок
В Киеве случился пожар возле книжного рынка "Петровка", который хотят снести 18:53
Картофель продают дешевле, чем в прошлом году: как изменились цены на рынках 06:45
Урожай чернобыльских ягод. Фото: пресс-служба полиции Киевской области
Под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами 19:55
Обвинение против судей Окружного админсуда абсурдно, следствие ведется с массой нарушений, — бывший замгенпрокурора 10:00
больше новостей
В "Слуге народа" предлагают штрафовать на 136 тысяч гривен за пропаганду ЛГБТ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok