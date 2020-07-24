Работника Государственного геммологического центра Украины разоблачили в получении взятки

Прокуратура Киевской области разоблачила на взятке в 3 тысячи долларов заместителя директора Государственного геммологического центра Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают Українські Новини.

"По данным следствия, чиновник, используя свое служебное положение, требовал и получил от предприятия неправомерную выгоду в сумме 3 тысячи долларов США за предоставление выписки из реестра Государственного геммологического центра Украины о регистрации собственных и торговых названий драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных и декоративных камней из месторождений Украины ", – говорится в сообщении.

Прокуратура задержала на взятке работника Государственного геммологического центра. Фото: прокуратура Киевской области

Работника геммологического центра задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения второй части неправомерной выгоды.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, задержанному готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

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