Баканов странно объяснил почему не поехал в Луцк обезвреживать террориста. Вместо него это сделал Аваков. "Вы думаете, что было бы безопасно для заложников, чтобы я с автоматом врывался в автобус? В нашей работе нужно быть эффективными, а не популярными", – сказал глава СБУ и привел в свое оправдание практику ЦРУ.



К слову, зарплата у Баканова растет. Он получает уже 93 тыс. грн на руки, хотя многим госначальникам ограничили в карантин до 47 тыс. грн.



Зеленский подробно рассказал о чем говорил с террористом и как уговорил его сдаться. Президент записал об этом видео.



Но именно переговоры с террористом ему и не простили. Теперь ОПЗЖ и лидеры мнений требуют переговоров с сепаратистским Донбассом. Почему с луцким террористом говорить можно, а с донецкими нельзя? Так звучит главный вызов президенту, который выполнил требование луцкого террориста.



Промышленное производство в Украине продолжает падать. В июне сократилось на 5,6%. А с начала года падение уже более 8%. Этой тенденции уже полтора года. В 2018 промпроизводство еще кое-как росло, а с 2019 падает. Это означает сокращение рабочих мест, уплату налогов и общее падение доходов(



Ожидать другого результата от экономики в карантин не стоит. К тому же электроэнергия в Украине дороже, чем в Европе, что сказывается на стоимости производства товаров и услуг.



Помочь поднять промпроизводство должно новое министерство. Кабмин создал министерство по стратегическим отраслям промышленности. Раньше было Минпромполитики, которое руководило госпредприятиями. Новое должно добиться "устойчивого развития промышленности".



В Черногории, которая принимает туристов из Украины и других стран резкая вспышка "короны". Власти возвращают ограничения. Теперь надо носить маски, больше 20 человек не пускают в рестораны, запрет на дискотеки, ночные клубы и даже живую музыку на пляже.



В четверг и пятницу будет прохладно, как для середины лета. А к выходным обещают дождь.

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