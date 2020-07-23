Баканов странно объяснил почему не поехал в Луцк обезвреживать террориста. Вместо него это сделал Аваков. "Вы думаете, что было бы безопасно для заложников, чтобы я с автоматом врывался в автобус? В нашей работе нужно быть эффективными, а не популярными", – сказал глава СБУ и привел в свое оправдание практику ЦРУ.К слову, зарплата у Баканова растет. Он получает уже 93 тыс. грн на руки, хотя многим госначальникам ограничили в карантин до 47 тыс. грн. Зеленский подробно рассказал о чем говорил с террористом и как уговорил его сдаться. Президент записал об этом видео.Но именно переговоры с террористом ему и не простили. Теперь ОПЗЖ и лидеры мнений требуют переговоров с сепаратистским Донбассом. Почему с луцким террористом говорить можно, а с донецкими нельзя? Так звучит главный вызов президенту, который выполнил требование луцкого террориста.Промышленное производство в Украине продолжает падать. В июне сократилось на 5,6%. А с начала года падение уже более 8%. Этой тенденции уже полтора года. В 2018 промпроизводство еще кое-как росло, а с 2019 падает. Это означает сокращение рабочих мест, уплату налогов и общее падение доходов(Ожидать другого результата от экономики в карантин не стоит. К тому же электроэнергия в Украине дороже, чем в Европе, что сказывается на стоимости производства товаров и услуг.Помочь поднять промпроизводство должно новое министерство. Кабмин создал министерство по стратегическим отраслям промышленности. Раньше было Минпромполитики, которое руководило госпредприятиями. Новое должно добиться "устойчивого развития промышленности".В Черногории, которая принимает туристов из Украины и других стран резкая вспышка "короны". Власти возвращают ограничения. Теперь надо носить маски, больше 20 человек не пускают в рестораны, запрет на дискотеки, ночные клубы и даже живую музыку на пляже.В четверг и пятницу будет прохладно, как для середины лета. А к выходным обещают дождь. Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.