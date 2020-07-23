подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • От Зеленского требуют поговорить с Донбассом после разговора с луцким террористом, Шмыгаль ударит новым министерством по падению промпроизводства
23 июля 2020, четверг, 07:00 495 Новости дня
Общество 2020-07-23T09:38:10+03:00
Українські Новини
От Зеленского требуют поговорить с Донбассом после разговора с луцким террористом, Шмыгаль ударит новым минис

От Зеленского требуют поговорить с Донбассом после разговора с луцким террористом, Шмыгаль ударит новым министерством по падению промпроизводства

Денис Иванеско
ЦРУ, Переговоры, Погода, Прогноз, Промпроизводство, Донбасс, Черногория, Рассылка, Владимир Зеленский, Иван Баканов, ОПЗЖ, Денис Шмыгаль, Новости дня, Главное за день, Вспышка коронавируса, Падение промпроизводства, зарплата в СБУ, захват заложников в Луцке, министерство по стратегическим отраслям промышленности

Баканов странно объяснил почему не поехал в Луцк обезвреживать террориста. Вместо него это сделал Аваков. "Вы думаете, что было бы безопасно для заложников, чтобы я с автоматом врывался в автобус? В нашей работе нужно быть эффективными, а не популярными", – сказал глава СБУ и привел в свое оправдание практику ЦРУ.


К слову, зарплата у Баканова растет. Он получает уже 93 тыс. грн на руки, хотя многим госначальникам ограничили  в карантин до 47 тыс. грн.
 
Зеленский подробно рассказал о чем говорил с террористом и как уговорил его сдаться. Президент записал об этом видео.

Но именно переговоры с террористом ему и не простили. Теперь ОПЗЖ и лидеры мнений требуют переговоров с сепаратистским Донбассом. Почему с луцким террористом говорить можно, а с донецкими нельзя? Так звучит главный вызов президенту, который выполнил требование луцкого террориста.

Промышленное производство в Украине продолжает падать. В июне сократилось на 5,6%. А с начала года падение уже более 8%. Этой тенденции уже полтора года. В 2018 промпроизводство еще кое-как росло, а с 2019 падает. Это означает сокращение рабочих мест, уплату налогов и общее падение доходов(

Ожидать другого результата от экономики в карантин не стоит. К тому же электроэнергия в Украине дороже, чем в Европе, что сказывается на стоимости производства товаров и услуг.

Помочь поднять промпроизводство должно новое министерство. Кабмин создал министерство по стратегическим отраслям промышленности. Раньше было Минпромполитики, которое руководило госпредприятиями. Новое должно добиться "устойчивого развития промышленности".

В Черногории, которая принимает туристов из Украины и других стран резкая вспышка "короны". Власти возвращают ограничения. Теперь надо носить маски, больше 20 человек не пускают в рестораны, запрет на дискотеки, ночные клубы и даже живую музыку на пляже.

В четверг и пятницу будет прохладно, как для середины лета. А к выходным обещают дождь.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.

Больше новостей о: ЦРУ Переговоры Погода Прогноз Промпроизводство Донбасс Черногория Рассылка Владимир Зеленский Иван Баканов ОПЗЖ Денис Шмыгаль Новости дня Главное за день Вспышка коронавируса Падение промпроизводства зарплата в СБУ захват заложников в Луцке министерство по стратегическим отраслям промышленности

Михаил Подоляк: неизменным партийным лидером по "п...
Баканов объяснил, почему его не было на спецоперац...
Саакашвили предлагает остановить реформу ГАСИ и по...
После успешных переговоров с луцким террористом Зе...
Заболеваемость коронавирусом растет третий день подряд
Для Зеленского и его гостей содержат семь резиденций и одну госдачу в Киеве и области. Четыре госдачи "испарились"
Новости
После резкого роста заболеваемость коронавирусом в Киеве начала падать 11:32
Учения
На учениях "Си Бриз - 2020" катерная группа отработала отражение скоростных малоразмерных целей. Как это было 11:19
Похититель автомобиля угрожает полицейским гранатой в Полтаве 11:15
Полиция устанавливает обстоятельства возгорания дома главы ЦПК Шабунина 11:08
Рубль немного просел в четверг. Курс российской нацвалюты на 23 июля 11:01
больше новостей
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения 17:28
Активист Кучапин найден мертвым в квартире в Киеве 13:24
До конца карантина осталось 10 дней. Что разрешено 08:20
Пожар на Стеценко. Фото: ГосЧс
В центре Киева ночью горел жилой комплекс 08:43
Олег Волошин. Фото: Андрей Якобчук
Депутат Волошин назвал главного нападавшего – охранник митингов Порошенко 18:50
больше новостей
Зеленский. Фото: УП
После успешных переговоров с луцким террористом Зеленского призывают поговорить с Донбассом 09:57
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Журналисты выяснили, что рейтинг стран, где Украина лидирует в списке самых криминальных, — фейк 09:23
Валентин Бурьянов. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина 15:46
Хулиганы под Радой облили трех депутатов. Их задержали 15:02
больше новостей
В Украине продлили адаптивный карантин. Сколько осталось до его завершения и что разрешено
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok