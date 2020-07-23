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  • Для президента и его гостей содержат семь резиденций и одну госдачу в Киеве и области. Четыре госдачи "испарились"
23 июля 2020, четверг, 06:45 66 Документ
Политика 2020-07-23T06:45:02+03:00
Українські Новини
Для президента и его гостей содержат семь резиденций и одну госдачу в Киеве и области. Четыре госдачи "испарил

Для президента и его гостей содержат семь резиденций и одну госдачу в Киеве и области. Четыре госдачи "испарились"

Александр Хорольский
Конча-заспа, Резиденция, Госуправление делами, Госдача, Госдачи, ДУС, Владимир Зеленский, отдых Зеленского
Госдача в Конче-Заспе.
Госдача в Конче-Заспе.

 

Именно туда сейчас переехал на проживание Владимир Зеленский. 

При поселении в дома на территории Дома отдыха "Конча-Заспа" или Комплекса отдыха "Пуща-Водица", получившие разрешение президента или Кабмина "небожители" в обязательном порядке подписывают договора с дирекцией комплекса, где прописаны условия их проживания и размер платы за услуги. А некоторые – инвестдоговора, которыми фактически выводят полученные дачи в свою собственность. 

В то же время, в ответе на другой запрос Українських Новин в ГУД заявили, что ни каких договоров Зеленский не подписывал. А поселился в "Конче-Заспе" на основании постановления ВР №2033 от 04.01.1992. То есть, переехал на госдачу.

Сложнее обстоят дела с государственными резиденциями – помещениями, предназначенными для рабочих мероприятий, а также для временного проживания глав иностранных делегаций и гостей президента. Постановление КМУ от 1994 года до сих пор находится под грифом "Для служебного пользования". За 26 лет в него 7 раз вносились изменения, большинство из которых также не предназначены для печати.

 

 

Как сообщали Українські Новини, Государственное управление делами утверждает, что Дом отдыха "Конча-Заспа" и Комплекс отдыха "Пуща-Водица" уже перешли на самоокупаемость, и содержатся за счет платежей проживающих в домах на их территории, проводимых через Специальный фонд Госбюджета. А все расходы Общего фонда Госбюджета идут исключительно на содержание находящихся на их территории государственных дач и резиденций.  В 2020 году такие бюджетные расходы составят 4,99 млн грн. 

Ранее, во время президентских выборов, Владимир Зеленский заявлял в интервью  о намерении незамедлительно распродать все государственные дачи и резиденции. "Ребята, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Я вот не знаю, как это сейчас называется…  Ну, какие-то лагеря отдыха или какие-то люди, которым это действительно нужно. А вот эти резиденции – я не вижу в них вообще никакого смысла. В итоге, как мы с вами ездим, допустим, в Европе по экскурсиям, и ты видишь эти старые резиденции больших королей. Ну что это сейчас? Это все для экскурсий", - заявлял он.

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