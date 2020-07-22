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22 июля 2020, среда, 16:00 595
Экономика 2020-07-22T16:01:07+03:00
Українські Новини
Имиджу страны причинен непоправимый ущерб из-за пересмотра механизма поддержки зеленой энергетики, - Игорь Тын

Имиджу страны причинен непоправимый ущерб из-за пересмотра механизма поддержки зеленой энергетики, - Игорь Тынный

Ольга Фандорина
Возобновляемая энергия, СЭС, Зеленая энергетика, Игорь Тынный
Игорь Тынный
Игорь Тынный

Принятие Радой законопроекта №3658 (О внесении изменений в законы относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии) вместо поддержки альтернативной энергетики навредит имиджу Украины, усложнит развитие "зеленой генерации" и повлечет значительные коррупционные риски.

Об этом в Facebook сообщил предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, передает Апостроф.

"1. Несмотря на обращения послов и правительств иностранных государств, на длительный процесс медиации правительства с бизнесом, под давлением ОПУ, Верховной Радой принят во втором чтении законопроект о ретроспективном пересмотре заключенных ранее договоров.

2. Пострадают от 15% до 50% валового дохода (в зависимости от года постройки станции) производители солнечной энергии и на 7,5% производители энергии из ветра.

3. Строительство новых СЭС приостанавливается на неопределенный срок, разрешается завершить начатые строительства ВЭС.

4. Будут иски от иностранных компаний к Украине, они приведут к миллионным (возможно, миллиардным) убыткам. Эти средства будут выплачиваться из наших с вами налогов.

5. Инвестиционному имиджу страны причинен непоправимый вред и понадобится много лет, чтобы об этом "броске" на Западе забыли", - отмечает он.

Тынный обратил внимание, что "зеленые" энергетики, всегда гордились, что не брали ни копейки из госбюджета и платили много налогов.

"Именно такой и должна быть энергетика будущей Украины ... Госбюджет недосчитается около 60 млрд грн поступлений налога на прибыль в 2029, когда завершится действие "зеленых тарифов", - отметил бизнесмен.

По его словам, бюджет должен теперь компенсировать до 20% денег "зеленого тарифа", хотя "мы никогда не просили об этом".

"Квинтэссенцией цинизма стала отмена арбитражной оговорки. Инвесторы хотят гарантий и ожидают неизменности условий. После одного "броска" второй не заставит себя ждать. Недаром глава комитета ТЭК Андрей Герус хвастается, что переломали парламент через колено и дожали его правку. "Слуги" дождутся местных выборов и, с вероятностью в 99%, попытаются ввести на возобновляемую энергию дополнительные налоги, объясняя это выплатами из бюджета (которых никто не просил). Итак, очередное типичное увеличение роли государства, где оно не нужно", - считает соучредитель УАВЭ, добавляя, что "ожидаем дальнейший шабаш лоббистов".

Он отметил, что коллеги из сектора биоэнергетики "нас оставили в трудные времена - не вышли с другими протестовать против произвола властей". "Близкий к ним нардеп Марьян Заблоцкий, говорят, лоббировал введение налогов на зеленую энергию. Когда грабить будут биоэнергетиков - мы придем защищать их. Потому что нужно верить в идеи, а не в политическую целесообразность", - отметил он.

По убеждению Тынного, "Слуга народа" не является демократическими образованиями, где идет дискуссия, а "слепо следует командам с Банковой, с чем президента надо поздравить".

"Непонятно, чего нас мучили рабочими группами, обсуждениями со специалистами, когда все решается в одном кабинете за закрытыми дверями. Вывод: никаких серьезных проектов в Украине начинать не стоит. Разве что у вас в партнерах будут днепровские олигархи. Остальные инвесторы - в зоне риска", - спрогнозировал бизнесмен.

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