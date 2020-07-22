Захват автобуса в Луцке. Стало известно имя харьковского подельника террориста

Журналистам удалось узнать фамилию задержанного в Харькове подельника захватчика автобуса с заложниками в Луцке. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в прокуратуре.

Так, сообщается, что фамилия подельника захватчика Михайленко, он 1976 года рождения.

Как пояснил Михайленко, все изъятое у него оружие и боеприпасы он привез из зоны АТО в 2014-2015 годах и хранил якобы в целях самообороны.

Кроме того Михайленко пояснил, что 21.07.20 в 14.20 он получил пакет с "Новой почты", в котором находились монеты.

По словам источника в ходе обыска у Михайленко было обнаружено и изъято:

4 корпуса гранат "РГД-5";

2 корпуса для ручных гранат "Ф-1";

6 запалов типа "УЗРГМ";

3 учебно-имитационных запала;

2 пистолета "ТТ";

1 пистолет "DREYSE";

гладкоствольное ружье "Cobalt";

122 патроны 12-го калибра;

67 патронов калибра 7,62 мм;

33 патрона калибра 7,65 мм.

Как сообщали Українські Новини, около 21 июля 20:30 Президент выполнил требования террориста, выложив видео в соцсетях. Однако позже Зеленский удалил видеообращение.

Примерно в это же время террорист освободил 3 заложников.