Захват автобуса в Луцке. Стало известно имя харьковского подельника террориста

Журналистам удалось узнать фамилию задержанного в Харькове подельника захватчика автобуса с заложниками в Луцке. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в прокуратуре. Так, сообщается, что фамилия подельника захватчика Михайленко, он 1976 года рождения. Как пояснил Михайленко, все изъятое у него оружие и боеприпасы он привез из зоны АТО в 2014-2015 годах и хранил якобы в целях самообороны. Кроме того Михайленко пояснил, что 21.07.20 в 14.20 он получил пакет с "Новой почты", в котором находились монеты. По словам источника в ходе обыска у Михайленко было обнаружено и изъято: 4 корпуса гранат "РГД-5"; 2 корпуса для ручных гранат "Ф-1"; 6 запалов типа "УЗРГМ"; 3 учебно-имитационных запала; 2 пистолета "ТТ"; 1 пистолет "DREYSE"; гладкоствольное ружье "Cobalt"; 122 патроны 12-го калибра; 67 патронов калибра 7,62 мм; 33 патрона калибра 7,65 мм. Как сообщали Українські Новини, около 21 июля 20:30 Президент выполнил требования террориста, выложив видео в соцсетях. Однако позже Зеленский удалил видеообращение. Примерно в это же время террорист освободил 3 заложников.