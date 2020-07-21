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  • В Украине более чем вполовину выросло количество миллионеров: сколько их в стране
21 июля 2020, вторник, 17:16 536
Экономика 2020-07-21T17:18:07+03:00
Українські Новини
В Украине более чем вполовину выросло количество миллионеров: сколько их в стране

В Украине более чем вполовину выросло количество миллионеров: сколько их в стране

Ольга Фандорина
Деньги, Миллионеры, Декларирование доходов, Миллионеры в Украине
Доллар. Фото: pexel
Доллар. Фото: pexel

В 2019 году количество задекларировавших доходы миллионеров увеличилось на 60% до 8 тыс. лиц - в Киеве их более 3 тысяч, по сравнению с 2018 годом.

Об этом говорится в сообщении Государственнной налоговой службы, передают Українськi Новини. 

"По итогам декларационной кампании-2020 почти 8 тыс. человек задекларировали доходы в размере более 1 млн гривен. Количество таких граждан выросло на 3 тыс. по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Указывается, что 3 человека задекларировали доходы в сумме более 1 млрд гривен: два жителя Киева и один - Днипра.

В общем миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд гривен и определено к уплате почти 2 млрд гривен налоговых обязательств.

Наибольшее количество миллионеров, которые подали декларации, учитывается по Киеву - 40% от общей количеству (3 242 человека), Днепропетровской и Харьковской областях - 8% (616 человек) и 7,4% (593 человека) соответственно.

Рекордную сумму своих налоговых обязательств к уплате в бюджет на сумму 304 млн гривен (по налогу на доходы физических лиц и военного сбора) определено жителем Киева.

Ранее в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов за 2019 год.

Также ранее в Налоговой заявляли, что в Украине больше 1800 миллионеров.

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