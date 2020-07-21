Дело Окружного админсуда связано исключительно с борьбой за контроль над судебной системой, – эксперт

Скандал вокруг Окружного адмисуда Киева связан с желанием определенных групп установить контроль над судебной системой и не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией. Об этом заявил политический эксперт Руслан Бортник, комментирую обыски в этом суде и громкие обвинения в адрес судей.

"К сожалению, мы не можем говорить о том, что это борьба с коррупцией или борьба за верховенство права. Я думаю, что это просто элемент политической борьбы. Там непростая ситуация, суд принимает активное участие в политических процессах, но в тоже время обвинять суд в захвате власти путем подачи иска, мне кажется, это сомнительный подход. Думаю, речь идет о борьбе за контроль над судебной системой, борьбе за формирование Высшей квалификационной комиссии судей. Это борьба разных групп влияния, в которой закон используется просто как инструмент", - полагает политолог.

Он также не исключает, что целью громких заявлений является желание склонить общественное мнение к необходимости проведения кардинальной судебной реформы в интересах определенных лиц.

"Нельзя исключить, что речь идет о дискредитации судебной системы и подготовке каким-то резким шагам в этом направлении (судебной реформе, - Ред.) в части иностранных судей и всего остального. Хотя, я думаю, что Зеленский сейчас на это не пойдет. Скандалов вокруг суда хватает, это не первый скандал вокруг судьи Вовка и ОАСК, раньше уже обнародовались разного рода записи, я не думаю именно этот момент станет переломным. Петр Порошенко провел четыре судебные реформы, одну уже провел Зеленский, есть негативные решения Конституционного суда, это достаточно сложная тема и вот так с кондачка, с одного скандала проблему не решить", - полагает Бортник.

В отношении суда не в первый раз звучат громкие обвинения, однако до сих пор их ни разу не удалось доказать в суде. В этот раз, по мнению политолога, дело тоже закончится ничем.

"Это сложное дело, его сложно довести до какого-то логичного конца. С юридической точки зрение оно будет очень долго томится в судах с абсолютно неясной перспективой" - предрекает он.

Эксперт раскритиковал предложения некоторых общественных организаций о ликвидации ОАСК. По его мнению, это никак не поможет улучшить ситуацию в судебной системе.

"У нас и так сегодня в судебной системе не хватает 60% и больше судей. Из двух тысяч судей, которые должны быть, у нас назначили 400 с чем-то человек. Система задыхается, десятки судов не имеют вообще судей или имеют одного-двух. На самом деле, нужно просто восстановить работу судебной системы, сделать так, чтобы судьи появились на своих местах и выполняли свою работу", - заявляет политолог.

Он не считает, что проблема украинской судебной системы в фамилиях или в коррупции.

"Главная проблема в судебной системе не коррупция, не плохое законодательство. Главная проблема в том, что разные группы внутри власти и не только внутри власти пытаются перетянуть на себя одеяло. Каждый пытается провести очередную реформу судебной системы так, чтобы завести туда своих людей, чтобы в результате этой реформы установить контроль над Высшим советом правосудия, Высшей квалификационной комиссией судей, судейскими структурами и потом контролировать судебную систему. Из-за того, что внутри власти не удается договорится между этими группами влияния, мы видим, что процесс формирования ВККС и вообще судейского корпуса сегодня зашел в тупик. А уже потом, следующими проблемами, являются и коррумпированные судьи, и несовершенство нашего законодательства. Все это в итоге дает тот результат, что у нас до сих пор не один коррупционер не сидит. И все это, к сожалению, происходит при попустительстве президента. Если бы президент уделил системное внимание этой проблеме, то, думаю, у нас давно бы уже функционировали все судейские органы и работали все судьи. Но поскольку этот вопрос контролируют некоторые его замы, которые состязаются между собой, мы до сих пор и наблюдаем хаос. Кроме того, и западные партнеры пытаются вмешаться в ситуацию и тоже хотят взять под контроль украинскую судебную систему. Вот в этом противостоянии, хаосе, мутной воде наши многие политики и ловят рыбку" - убежден политолог.