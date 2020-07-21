Украина должна рассчитывать на свои силы в борьбе пандемией коронавируса - Маркосян

Украина должна рассчитывать на свои силы в борьбе пандемией коронавируса. Такое мнение высказала обозреватель Елена Маркосян в посте в FB, комментируя критику на сайте Обозреватель решения министерства здравоохранения начать тестирование украинских противовирусных препаратов на противодействие COVID-19. По ее мнению, такого рода публикации направлены на подрыв национальной фармацевтической отрасли, что в конечном счете угрожает независимости государства.

"И разработчики и производители - наши, украинские. А такие вещи я мимо не пропускаю, потому что знаю - важнейшим этапом разрушения независимости и безопасности государства является уничтожение её фармацевтической промышленности. А этот процесс у нас поставлен на поток", - отметила блогер. Она пояснила, что "в Украине сейчас тестируют 4 препарата на больных коронавирусом: Амизон (Фармак), Амиксин (Интерхим), Биовен (Биофарма) и Корвитин (БХФЗ)". "Это тестирование не на всемогущую вакцину, а на препараты, помогающие лечению и выздоровлению. И тут бы порадоваться тому, что нашим фармацевтам есть, что предложить... Но не тут-то было! Поэтому именно сейчас, когда проходит тестирование, на сайте выходит статья направленная против двух препаратов из четверки", - отметила обозреватель.

Маркосян считает, что украинская фарма должна подготовиться к возможной новой волне заболевания с наступлением холодов. "Впереди осень и новые проблемы. Нужны будут и новые препараты, и вакцины, и средства защиты. И очень хотелось бы, чтобы это работало на страну, на её граждан. Чтобы Украина могла себя обеспечить всем необходимым. Сама обеспечить, а не ходить с протянутой рукой или покупать лекарства по космическим ценам!" - считает обозреватель.

По словам Маркосян, "когда смертность от ковида перешагнула отметку в 600 000 за полгода, перегнав показатели смертности от гриппа, стоит задуматься о том, что происходит у нас дома с производством лекарств". "Не у всех есть средства на дорогую медицину, покупать за пределами Украины может быть просто нечего. А тут 4 наших препарата на тестировании, и Обоз в который раз наезжает на производителей отечественных антивирусных препаратов. Что это? Зачем? В чьих интересах работает наш Обоз?" - спрашивает она.

Блогер обратила внимание, что критика препаратов касается только двух производителей - БХФЗ и "Фармак", которых "объединяет" длительные конфликты с фармфирмой "Дарница". Поэтому волна негативных публикаций может быть вызвана усилением конкуренции на фармрынке в кризис и менеджерскими ошибками некоторых игроков. "Я понимаю, что фармрынок в Украине пострадал от карантина, доходы падают, конкуренция ужесточается. Картина может выглядеть так: "Дарница" выпускает противовирусный препарат "Иммустат", который не попал в исследования. Компания хотела сделать ставку на гидроксихлорохин для лечения COVID-19, но его выпуск пришлось остановить из-за информации о возможном негативном влиянии на больных. А извечные конкуренты в шаге от успеха. И что? Это повод плюнуть в сторону соперников, опорочить их и по возможности просто нагадить? Конечно, бизнес - дело сложное. Конкуренция - дело опасное. Но может не сейчас этим заниматься? Может надо задуматься над тем, почему наши компании воюют друг против друга и в чьих интересах такая война?" - пишет она.

Маркосян считает, что о заказном и платном характере публикации говорит тот факт, что год назад Обоз уже проиграл суд из-за такой же публикации против "Амизона", должен был опровергнуть информацию и заплатить почти 50 тысяч гривен, но зачем-то повторяет аналогичный текст.

По информации ВОЗ, в мире не существует лекарств против коронавируса с доказанной эффективностью, поэтому организация поддерживает страны в проведении таких исследований. В частности, ВОЗ реализует проект Solidarity, в котором по состоянию на 1 июля участвовали почти 5 500 пациентов в 39 странах. В целом к исследованию выразили желание присоединиться более 100 стран.

В США ученые Калифорнийского университета в кооперации с европейскими партнерами проводят исследования о возможном использовании известных препаратов против COVID-19: из 2000 лекарств, одобренных в стране, они отобрали 69, которые потенциально могут быть полезны в лечении этого заболевания.