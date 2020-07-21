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21 июля 2020, вторник, 07:00 27 Новости дня
Общество 2020-07-21T07:00:01+03:00
Українські Новини
Иностранцы у нас воруют как наши – поляка Новака задержали за коррупцию в Укравтодоре, банки вновь будут кред

Иностранцы у нас воруют как наши – поляка Новака задержали за коррупцию в Укравтодоре, банки вновь будут кредитовать

Денис Иванеско
Погода, ОВГЗ, Прогноз, Укравтодор, Тренер, Кредитование, Рассылка, НАБУ, Динамо Киев, САП, Возобновление кредитования, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Алексей Михайличенко, Главное за день, Канишевский

В Польше задержали бывшего начальника Укравтодора времен Порошенко Славомира Новака, гражданина Польши. Его и еще 2 подельников обвиняют в коррупции. В том числе когда он работал в Украине. Новак получал "неправомерные выгоды". Попросту говоря – взятки. Силовики называют сумму в 270 млн евро.

От Украины дело расследуют НАБУ и САП. Они провели обыски в Киеве и Львове.

Жаль, что ни НАБУ, ни САП за 6 лет работы не посадили ни одного высокопоставленного коррупционера, хотя делали сотни громких обвинений. Поэтому надежда есть лишь на поляков.

Новак возглавлял Укратодор с 2016 по 2019. Тогда Порошенко предпочитал назначать иностранцев – мол, они меньше воруют. Это оказалось мифом – воруют больше наших, ведь им здесь не жить. Новак, кстати, в Украине зарабатывал больше, чем на посту министра в Польше. 

Обнадеживающие сигналы дал сегодня новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Он хочет ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг. Сейчас банки вместо кредитования людей и бизнеса предпочитают покупать государственные облигации ОВГЗ. Они приносят им 10% годовых при госгарантиях возврата средств. Понятно, что при таких условиях свободных денег у банков для кредитов нет и новый глава НБУ хочет это исправить.
Правление НБУ, которое ему досталось от Смолия-Гонтаревой, пока менять не будет, но все зависит от профессионализма.

Зеленский сильно похвалил Шевченко, правда поставил ему несколько иные задачи – стабильность гривны для долгосрочного роста. Что в принципе предполагает возобновление кредитования)

США ввели санкции против главы Чечни Кадырова и членов его семьи. Причина – нарушение прав человека.  В Чечне пытают и убивают геевСанкции совпали с угрозами со стороны Кадырова президенту Украины. В телеграмме Кадыров решил потребовать от Зеленского извинений за старый ролик "95 квартала"

НАЗК начало проверять декларации Зеленского и Порошенко. Виной всему – Зеленский. Он забыл задекларировать облигации ОВГЗ и теперь декларации нынешнего и бывшего глав государства проверят. 

"Динамо Киев" уволило главного тренера. Задача перед новым, которого только ищут, – "вывести игру клуба на качественно новый уровень". 

Пресс-секретарь президента рассказала о своем молодом человеке. Это не Зеленский, хотя он тоже занимается политикой. Но не работает в офисе президента. Имя Мендель не назвала

Известный журналист и медиаменеджер возвращается в эфир после 15 летнего перерыва. Вы его наверняка помните по фирменному прощанию "Шануймося, бо ми того варті"? Встречайте новую программу Мыколы Канишевского)

На неделе будет умеренно тепло, как для середины лета. А к выходным обещают дождь.

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