В Польше задержали бывшего начальника Укравтодора времен Порошенко Славомира Новака, гражданина Польши. Его и еще 2 подельников обвиняют в коррупции. В том числе когда он работал в Украине. Новак получал "неправомерные выгоды". Попросту говоря – взятки. Силовики называют сумму в 270 млн евро. От Украины дело расследуют НАБУ и САП. Они провели обыски в Киеве и Львове.Жаль, что ни НАБУ, ни САП за 6 лет работы не посадили ни одного высокопоставленного коррупционера, хотя делали сотни громких обвинений. Поэтому надежда есть лишь на поляков.Новак возглавлял Укратодор с 2016 по 2019. Тогда Порошенко предпочитал назначать иностранцев – мол, они меньше воруют. Это оказалось мифом – воруют больше наших, ведь им здесь не жить. Новак, кстати, в Украине зарабатывал больше, чем на посту министра в Польше. Обнадеживающие сигналы дал сегодня новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Он хочет ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг. Сейчас банки вместо кредитования людей и бизнеса предпочитают покупать государственные облигации ОВГЗ. Они приносят им 10% годовых при госгарантиях возврата средств. Понятно, что при таких условиях свободных денег у банков для кредитов нет и новый глава НБУ хочет это исправить.Правление НБУ, которое ему досталось от Смолия-Гонтаревой, пока менять не будет, но все зависит от профессионализма.Зеленский сильно похвалил Шевченко, правда поставил ему несколько иные задачи – стабильность гривны для долгосрочного роста. Что в принципе предполагает возобновление кредитования)США ввели санкции против главы Чечни Кадырова и членов его семьи. Причина – нарушение прав человека. В Чечне пытают и убивают геев. Санкции совпали с угрозами со стороны Кадырова президенту Украины. В телеграмме Кадыров решил потребовать от Зеленского извинений за старый ролик "95 квартала"НАЗК начало проверять декларации Зеленского и Порошенко. Виной всему – Зеленский. Он забыл задекларировать облигации ОВГЗ и теперь декларации нынешнего и бывшего глав государства проверят. "Динамо Киев" уволило главного тренера. Задача перед новым, которого только ищут, – "вывести игру клуба на качественно новый уровень". Пресс-секретарь президента рассказала о своем молодом человеке. Это не Зеленский, хотя он тоже занимается политикой. Но не работает в офисе президента. Имя Мендель не назвалаИзвестный журналист и медиаменеджер возвращается в эфир после 15 летнего перерыва. Вы его наверняка помните по фирменному прощанию "Шануймося, бо ми того варті"? Встречайте новую программу Мыколы Канишевского)На неделе будет умеренно тепло, как для середины лета. А к выходным обещают дождь. Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.