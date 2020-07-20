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  • Для меня важно доказать обществу, что налоговики больше не вмешиваются в бизнес, - Солодченко
20 июля 2020, понедельник, 17:29 658
Экономика 2020-07-20T18:15:02+03:00
Українські Новини
Для меня важно доказать обществу, что налоговики больше не вмешиваются в бизнес, - Солодченко

Для меня важно доказать обществу, что налоговики больше не вмешиваются в бизнес, - Солодченко

Надежда Комендантова
Налоговая, Коррупция, ГФС, Сергей Солодченко
Сергей Солодченко. Фото: sfs.gov.ua
Сергей Солодченко. Фото: sfs.gov.ua

И.о. председателя Государственной фискальной службы Сергей Солодченко уверен, что ГФС докажет обществу, что налоговики - это профессиональные специалисты, которые только борются с экономическими преступлениями, а не вмешиваются в деятельность бизнеса, как это было раньше.

Об этом он заявил в интервью ресурсу Детектив Инфо.

"Если я смогу донести до общества, что налоговый милиционер - это профессиональный специалист, который вырабатывает экономические преступления, не вмешиваясь в деятельность другого предприятия, - это будет большое дело", - подчеркнул Сергей Солодченко.

Он отметил, что сейчас ГФС кардинально отличается от той службы, которая была раньше.

"ГФС 2014 года и в настоящее время - это две противоположные службы. Название может и сама, но сейчас - это орган, который работает не для себя, а настроен на работу с бизнесом ", - уверен Сергей Солодченко.

По его словам, все прошлые годы налоговая милиция дискредитировала себя в глазах общества, оказывая давление на бизнес, устраивая так называемые "маски-шоу", блокируя счета предприятий.

"Сейчас я запретил это делать: изымать у предприятий продукцию, оборотные средства, жесткие диски, блокировать счета предприятия, если у него нет долга перед государством. То есть много наработок, чтобы бизнес не чувствовал внешнего влияния на его хозяйственную деятельность", - отметил и.о. председателя ГФС.

Он напомнил, что в последнее время произошло обновление всего руководящего состава ГФС, а также изменены подходы в общении налоговиков с бизнесом.

"Я поменял всех руководителей налоговой милиции. Мы отошли от коррупционного общения с черным бизнесом, осталось позади негативное общение с легальным бизнесом", - подчеркнул он.

И.о. ГФС добавил, что сейчас представители бизнеса во время встреч с налоговиками отмечают отсутствие давления со стороны налоговой.

"Когда мы проводим встречи с бизнесом, многие говорят, что не понимают или работаем мы сейчас или нет. Это очень позитивная вещь. Если мы будем работать правильно, то нас никто не будет замечать", - считает Сергей Солодченко.

При этом он отметил, что ГФС пока достаточно активно работает в направлении расследования экономических преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом алкоголя и табака.

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