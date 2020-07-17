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  • 20.07.20 14:30 Пресс-конференция: "Правда о ситуации вокруг Окружного админсуда Киева - борьба с коррупцией или давление на судебную ветвь власти?"
17 июля 2020, пятница, 16:33 13
Пресс-центр 2020-07-17T17:30:03+03:00
Українські Новини
20.07.20 14:30 Пресс-конференция: "Правда о ситуации вокруг Окружного админсуда Киева - борьба с коррупцией ил

20.07.20 14:30 Пресс-конференция: "Правда о ситуации вокруг Окружного админсуда Киева - борьба с коррупцией или давление на судебную ветвь власти?"

Алина Заика

20 июля 2020 года, в 14:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция: "Правда о ситуации вокруг Окружного админсуда Киева - борьба с коррупцией или давление на судебную ветвь власти?"

Во время события будут озвучены факты, свидетельствующие о неправомерности действий должностных лиц Офиса генпрокурора и наличие политической подоплеки в обвинениях, которые звучат в адрес суда.

Участники: адвокаты Андрей Заяц и Юрий Глотов.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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