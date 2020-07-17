20.07.20 14:30 Пресс-конференция: "Правда о ситуации вокруг Окружного админсуда Киева - борьба с коррупцией или давление на судебную ветвь власти?"

20 июля 2020 года, в 14:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция: "Правда о ситуации вокруг Окружного админсуда Киева - борьба с коррупцией или давление на судебную ветвь власти?"Во время события будут озвучены факты, свидетельствующие о неправомерности действий должностных лиц Офиса генпрокурора и наличие политической подоплеки в обвинениях, которые звучат в адрес суда. Участники: адвокаты Андрей Заяц и Юрий Глотов. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.