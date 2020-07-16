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16 июля 2020, четверг, 19:57 541 Инфографика
Медицина 2020-07-16T20:15:02+03:00
Українські Новини
Врачи бьют тревогу. Менее трети детей возрастом до года привиты от кори и краснухи

Врачи бьют тревогу. Менее трети детей возрастом до года привиты от кори и краснухи

Кира Молчанова
Корь, Вакцинация, Краснуха, Прививки
Врач. Фото: Pixies
Врач. Фото: Pixies

Пока в Украине был карантин, украинцы могли делать плановые прививки, однако по состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей возрастом до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК).

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета -необходимых 95%", - объясняют в Центре.

Там рассказали, что за первые 5 месяцев 2020 года прививку КПК сделали только 41,9% детям годовалого возраста. В прошлом году указанный темп вакцинации КПК позволил достичь лишь 93,2%.

В ЦОЗ рассказали, что вакцинироваться во время эпидемии коронавируса безопасно, а вот не делать прививку даже на короткое время может привести к вспышкам заболеваний.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения заявляет, что правительство рассматривает вопрос вакцинирования работников всех бюджетных сфер от гриппа в эпидемическом сезоне 20/21 годов.

Напомним, в марте 2019 начала прогрессировать корь, за неделю заболели больше двух тысяч человек и умер ребенок.

Ранее в МОЗ рассказали, что за период с 2016 по 2018 годы количество заболевших корью в Украине увеличилось в 500 раз.

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