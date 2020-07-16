ЕС выделил Украине €105 млн на поддержку реформ и малого бизнеса

В то время, как Верховная Рада планирует поддержать промышленные предприятия, Европейский Союз выделил Украине 105 млн евро на поддержку реформ и малого бизнеса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подписала 3 соглашения с Европейской комиссией на финансирование новых программ помощи ЕС для Украины на 105 млн евро. Это финансирование предоставляется в рамках пакета помощи Евросоюза Украине, направленного на поддержку малого бизнеса, реформ и преодоления последствий эпидемии COVID-19", – говорится в нем.

Стефанишина отмечает, что помощь от ЕС будет направлена ​​на ряд направлений – от усиления возможностей органов власти и предоставления экспертных консультаций по проведению реформ до инвестирования в малые фермерские хозяйства и инновационные гранты для развития малых и средних предприятий.

По ее словам, воплощение этих программ будет стимулировать развитие экономики Украины, а также позволит более эффективно противодействовать вызовам в сфере здравоохранения.

Так, 60 млн евро будет выделено на программу технического сотрудничества в 2020 году для повышения способности органов власти проводить реформы по соглашению об ассоциации.

Также министерства получат экспертную поддержку при разработке и внедрении реформ.

Эта программа позволит улучшить качество законодательных процессов в парламенте, внедрить необходимые реформы в сфере здравоохранения и т.д.

25 млн евро будут направлены на реализацию программы поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине.

Благодаря этой программе малые фермерские хозяйства смогут получить дополнительную грантовую поддержку, консультации и новые навыки для развития собственного производства, а также для покупки земли.

Кроме того, программа позволит усовершенствовать управление ресурсами в рыбном и лесном хозяйствах.

20 млн евро будет выделено на программу "EU4BUSINESS Поддержка малых и средних предприятий в Украине".

Программа предусматривает предоставление грантов для инновационных проектов по развитию малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест и развития бизнеса на уровне местных общин, а также усовершенствование экономической политики в этой сфере в соответствии с лучшими международными практиками.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский рассчитывает на сотрудничество с Евросоюзом в закупке вакцины против коронавируса.

Также Европейский Союз поможет Украине преодолеть последствия наводнений в западных регионах страны.