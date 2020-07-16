ЕС выделил Украине €105 млн на поддержку реформ и малого бизнеса

В то время, как Верховная Рада планирует поддержать промышленные предприятия, Европейский Союз выделил Украине 105 млн евро на поддержку реформ и малого бизнеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини. "Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подписала 3 соглашения с Европейской комиссией на финансирование новых программ помощи ЕС для Украины на 105 млн евро. Это финансирование предоставляется в рамках пакета помощи Евросоюза Украине, направленного на поддержку малого бизнеса, реформ и преодоления последствий эпидемии COVID-19", – говорится в нем. Стефанишина отмечает, что помощь от ЕС будет направлена на ряд направлений – от усиления возможностей органов власти и предоставления экспертных консультаций по проведению реформ до инвестирования в малые фермерские хозяйства и инновационные гранты для развития малых и средних предприятий. По ее словам, воплощение этих программ будет стимулировать развитие экономики Украины, а также позволит более эффективно противодействовать вызовам в сфере здравоохранения. Так, 60 млн евро будет выделено на программу технического сотрудничества в 2020 году для повышения способности органов власти проводить реформы по соглашению об ассоциации. Также министерства получат экспертную поддержку при разработке и внедрении реформ. Эта программа позволит улучшить качество законодательных процессов в парламенте, внедрить необходимые реформы в сфере здравоохранения и т.д. 25 млн евро будут направлены на реализацию программы поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Благодаря этой программе малые фермерские хозяйства смогут получить дополнительную грантовую поддержку, консультации и новые навыки для развития собственного производства, а также для покупки земли. Кроме того, программа позволит усовершенствовать управление ресурсами в рыбном и лесном хозяйствах. 20 млн евро будет выделено на программу "EU4BUSINESS Поддержка малых и средних предприятий в Украине". Программа предусматривает предоставление грантов для инновационных проектов по развитию малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест и развития бизнеса на уровне местных общин, а также усовершенствование экономической политики в этой сфере в соответствии с лучшими международными практиками. Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский рассчитывает на сотрудничество с Евросоюзом в закупке вакцины против коронавируса. Также Европейский Союз поможет Украине преодолеть последствия наводнений в западных регионах страны.