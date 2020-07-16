The Telegraph извинился перед Хржановским за неправдивую публикацию о пытках детей на съемках "Дау"

Текст был снят с сайта, а режиссер получит компенсацию, которую передаст на Кампанию против антисемитизма

Британское издание The Telegraph признало, что размещенная информация о подозрении режиссера и художественного руководителя Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (BYHMC) Ильи Хржановского в пытках несовершеннолетних во время съемок фильма "Дау" была неправдивой . Редакция принесла Хржановскому извинения и сообщила, что текст с обвинением в его адрес был снят с сайта.

"23 апреля 2020 года мы опубликовали статью с заголовком "Украинские прокуроры расследуют проект "Дау" в связи с возможными пытками детей". Господин Хржановский был директором кинопроекта "Дау", как указано в статье, – пишет The Telegraph. – В статье говорится, что прокуроры в городе Харьков в Украине возбудили уголовное производство по факту якобы жестокого обращения с детьми во время съемок фильма "Дау", а также в связи с обвинениями в "принуждении" и сексуальном насилии".

Как отметили в The Telegraph, опубликованная изданием информация основывалась на заявлении прокуратуры Харьковской области Украины. "Речь шла о том, что господин Хржановский небезосновательно подозревался в разрешении таких преступных действий в отношении детей, которые происходили на съемочной площадке", – говорится в официальном сообщении издания.

В редакции The Telegraph признали, что Хржановский не вел себя так, как утверждалось в статье, и принесли режиссеру извинения.

"Статья была удалена с веб-сайта, и мы приняли решение выплатить господину Хржановскому компенсацию за нанесенный ущерб, которую он пожертвует на Кампанию против антисемитизма, а также покрыть расходы", – отметили в The Telegraph.

"Так работает система защиты чести и достоинства в Британии. Признание изданием такого уровня неправдивости распространенной информации о действиях Хржановского – важный прецедент", – прокомментировали извинения издания в Мемориальном центре "Бабий Яр". "Наша команда в своей деятельности отстаивает самые высокие ценности: свободу и достоинство человека, его жизнь и его права. И считает любое насилие недопустимым. В то же время эмоциональные и субъективные обвинения в адрес художественного руководителя Мемориала Ильи Хржановского использовались и для обесценивания работы всей команды центра. Это недопустимо".

Как известно, Илья Хржановский в качестве художественного руководителя был привлечен к работе Мемориала в конце 2019 года. Он известен своими кинематографическими проектами, посвященными исследованию природы и влияния тоталитарной советской системы на общество. Сейчас Илья Хржановский вместе с командой работает над концепцией будущего Мемориального центра, которая будет представлена в этом году.

Напомним, фильм "Дау. Дегенерация" масштабного проекта "Дау" режиссера Ильи Хржановского, копродукция Германии, Украины, Великобритании, России, был отмечен на Berlinale. Критики признали его лучшим среди "Очень хороших фильмов". Лента заняла первое место по набранным баллам среди всех представленных на фестивале. Второй фильм Хржановского "Дау. Наташа" профессиональное жюри отметило "Серебряным медведем" в номинации "За выдающееся художественное достижение" – лучшую операторскую работу немецкого оператора Юргена Юргеса.