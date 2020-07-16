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  • Исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк вошел в ТОП-3 рейтинга лучших топ-менеджеров фармкомпаний
16 июля 2020, четверг, 11:20 264
Экономика 2020-07-16T12:00:03+03:00
Українські Новини
Исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк вошел в ТОП-3 рейтинга лучших топ-менеджеров фармкомпаний

Исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк вошел в ТОП-3 рейтинга лучших топ-менеджеров фармкомпаний

Александр Дмитриенко
Рейтинг, Фармак, Владимир Костюк
Владимир Костюк. Фото пресс-службы
Владимир Костюк. Фото пресс-службы

Исполнительный директор крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев)  "Фармак" Владимир Костюк вошел в ТОП-3 рейтинга лучших топ-менеджеров фармкомпаний, по результатам отраслевого рейтинга топ-менеджеров Украины, проведенного журналом "Фокус".

Об этом говорится в информации на сайте издания "Фокус".

На первом этапе "Фокус" выбрал наиболее значимые для украинской экономики рынки по их вкладу в ВВП, ими стали 13 секторов: аграрный, финансовый, промышленность, нефте- и газодобыча, IT, ритейл, пищепром, строительство и девелопмент, фармацевтика, авторынок, транспорт и инфраструктура, телеком, алкорынок.

На втором этапе "Фокус" опросил около 100 отраслевых экспертов, аналитиков и участников рынков.

Респонденты называли самых эффективных, по их мнению, управленцев и объясняли, почему именно их считают достойными звания лучшего топ-менеджера в своей отрасли в минувшем году.

При этом оценивалась деятельность как менеджеров, управляющих собственным бизнесом, так и наемных топов частных компаний, и руководителей государственных и муниципальных активов.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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