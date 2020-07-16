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16 июля 2020, четверг, 08:42 269
Силовые структуры 2020-07-16T09:00:53+03:00
Українські Новини
В Херсонской области чиновник продал госземлю на 1,8 млн гривен

В Херсонской области чиновник продал госземлю на 1,8 млн гривен

Елена Новикова
Задержание, киберполиция, незаконное обогащение, Ущерб бюджету
В Херсонской области разоблачили чиновника на незаконной продаже госземли
В Херсонской области разоблачили чиновника на незаконной продаже госземли

Киберполиция Херсонской области разоблачила 39-летнего чиновника, который незаконно вывел земельные участки из государственной собственности в коммунальную, после чего - продал государственную землю на 1,8 миллиона гривен, в то время, как депутату Киевского облсовета дали 5 лет тюрьмы за взятку $5 тыс.

Ему грозит до шести лет заключения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киберполиции.

Так, сообщается, что мужчина имел доступ в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Используя служебное положение, он несанкционированно изменил информацию в Госреестре прав на недвижимое имущество в отношении владельцев двух земельных участков курортного района области, общей площадью более 80 га. Впоследствии, фигурант незаконно вывел эти земли из государственной собственности в коммунальную и продал.

Ущерб, нанесенный государству оценивается в более 1,8 млн гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Фигуранту уже объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности. Следствие продолжается.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве поймали заместителя начальника одного из столичных военкоматов и посредника при получении неправомерной выгоды.

Также бывший председатель Кировоградский областной государственной администрации Андрей Балонь, которого задержали за взятку, вышел из следственного изолятора после внесения залога в размере 10 млн гривен.

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