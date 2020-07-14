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14 июля 2020, вторник, 16:20 1408 Инфографика
Общество 2020-07-14T16:30:01+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд увеличил показатель средней зарплаты для расчета пенсий

Пенсионный фонд увеличил показатель средней зарплаты для расчета пенсий

Елена Новикова
Пенсионер, Пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ, средняя зарплата, пенсии в Украине, начисление пенсий, Средний показатель зарплаты
В мае увеличился показатель средней зарплаты для расчета пенсий
В мае увеличился показатель средней зарплаты для расчета пенсий

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за май в размере 9 546 гривен 32 копейки, в то время, как в апреле этот показатель составлял 9 325 гривен 93 копейки.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в Facebook.

"Утвержден показатель средней заработной платы за май 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", — говорится в нем. 

Таким образом, по сравнению с апрелем показатель средней зарплаты увеличился на 220 гривен 39 копеек.

Показатель средней заработной платы за май. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины Показатель средней заработной платы за май. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины

Как сообщали Українські Новини, по данным на 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров). Кроме того, 62,9% пенсионеров получают менее 3000 грн в месяц.

Ранее сообщалоь о том, что с 1 сентября пенсии в Украине снова повысят

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