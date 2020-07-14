Инвестиционная безопасность: как инвестору защитить свои интересы в Украине

Несмотря на значительные экономические проблемы и напряженную политическую ситуацию, Украина, в силу своего удачного географического расположения на перекрестке торговых путей, остается инвестиционно привлекательным государством. Инвестирование в Украину является одной из перспективных форм получения прибыли для иностранных инвесторов и практически единственной возможностью восстановить нашу экономику. Но часть потенциальных инвесторов по причине существующих рисков воздерживается от вложения инвестиций в нашу страну, а инвесторы, которые уже имели возможность осуществить инвестирование в Украину, часто сталкиваются с искусственно создаваемыми местными чиновниками препятствиями.

Президент Зеленский на многочисленных международных площадках неоднократно заявлял, что Украина готова всячески поддерживать иностранных инвесторов. Но о том, как работают "инвестиционные няни имени Зеленского", лучше всего могут рассказать пострадавшие от госрейдерства международные инвесторы. Например, французский "Ашан", у которого руками АРМА украли 27 га земли в Овидиопольском районе Одесской области.

"Ашан" намеревался там построить крупный торгово-развлекательный центр, вложив 50 млн. долларов уже в первую стадию проекта. Но когда французы инвестировали первые 124 млн. грн., оказалось, что они как бы не совсем хозяева своих законно купленных для строительства ТРЦ земельных участков. По сомнительным судебным решениям одесская земля перешла в собственность одиозного агентства АРМА со всеми вытекающими последствиями.

Для инвестора большое значение имеет безопасность инвестиций, от которой на прямую зависит организация процесса движения инвестиций и правовое состояние объектов инвестиционной деятельности.

Одним из шагов защитить зарубежного инвестора, стало открытие в Украине Международной юридической компании "Лалум и Ко", специализирующейся на инвестиционной безопасности. Авраам Лалум,основатель компании в Израиле, более 15 лет занимается безопасностью инвесторов в мире, имеет представительства в 15 странах, включая Германию, США, Великобританию. Одна из ведущих юридических фирм Израиля в области недвижимости. Именно Авраам Лалум разработал механизмы защиты интересов инвестора и будущих покупателей и арендаторов объектов недвижимости. Он же привлёк в Украину инвестора в сфере строительства безнес-комплексов - ExonCapitalGroup.

В настоящее время "ExonCapitalGroup" является одной из ведущих частных ивестиционно-строительных компаний, которая базируется в США. Компания имеет стабильную репутацию в строительной отрасли и специализируется в инициировании, планировании и строительстве многих комплексных и впечатляющих проектов.

Среди уже реализованных проектов: жилые дома, общественные здания, торговые и промышленные комплексы.

На протяжении всех лет работы компания демонстрирует высокий уровень профессионализма и придерживается самых высоких стандартов, используя высококачественные материалы, передовые методы строительства, привлекая квалифицированных и опытных сотрудников. Всё это в сочетании с финансовой устойчивостью помогло компании "ExonCapitalGroup" добиваться успеха и является лидером в сфере инвестиций и недвижимости. Проекты "ExonCapitalGroup" лидирует в работе person-to-person с арендаторами, обладая при этом хорошей инфраструктурой.

Несмотря на то, что на старте своего появления в Украине инвестор столкнулся и с коррупционными схемами местных чиновников, и с агрессивными нападками "профессиональных активистов", нанятых недобросовестными конкурентами, и с информационной атакой медиакиллеров - благодаря партнерской поддержке Авраама Лалум компания осталась на украинском рынке.

Один из наиболее перспективных проектов ExonCapitalGroup в Украине - многофункциональный комплекс 50-я Авеню, строящийся в Шевченковском районе Киева на проспекте Победы, 50А, недалеко от станции метро Шулявская. По сравнению с другими бизнес-комплексами Киева, 50-я Авеню имеет широкий спектр преимуществ. Многофункциональное здание отвечает потребностям успешных и активных людей в комфорте, стильном и эргономичном дизайне офисов, а также в удобной инфраструктуре и экономии времени.

В двух башнях 50-й авеню разместятся: офисные помещения высочайшего качества, бутиковые галереи и фирменные магазины, SPA &FitnessClub, бассейн на крыше, подземный паркинг и вертолётная площадка.

Другие преимущества 50 Avenue: территория комплекса закрыта для посетителей, вход только для владельцев, применяются строительные материалы высочайшего качества, рассчитанные на длительную эксплуатацию здания, обеспечивается автономное отопление и утепление минеральной ватой, применяется самая перспективная на сегодняшний день технология монолитного каркасного строительства.

Комплекс получил свое название от популярной 50-й улицы в Нью-Йорке, также известной как Манхэттен, где расположены многие знаковые места, такие как Waldorf-AstoriaHotel, Рокфеллер-центр, ParamountPlaza и RadioCityMusicHall.

Проект 50 Avenue намного более конкурентоспособен на фоне уже действующих столичных бизнес-центров. А для Украины в целом и для Киева в частности немаловажно то, что уже сейчас ведутся переговоры о размещении в 50 Avenue штаб-квартир Sony, Yahoo, Hewlett-Packard, Facebook, SAP, Microsoft, Google, Huawei.

Существенным для бюджета является и то, что около 20% налогов от строительства при этом будет уплачено в казну Украины. При том, что около 80% задействованных стройматериалов - украинских торговых марок, то есть способствует развитию наших, украинских производств.

Как отметил управляющий Международной юридической компании Авраам Лалум:

"В Украине инвесторы получают более высокую доходность, чем ожидалось. Украинский рынок является дружественным для инвесторов с успешным сопровождением и соблюдением международного законодательства об инвестициях в недвижимость. "ExonCapitalGroup"- компания с очень сильной финансовой поддержкой и может легко инвестировать около полмиллиарда долларов в проекты в Украине. В настоящее время "ExonCapitalGroup" работает над несколькими проектами параллельно на разных этапах, от получения разрешения на строительство до сдачи объектов в течение следующих двух месяцев.Благодаря специальному механизму, который мы разработали, под названием "Контролируемая покупка", он защищает деньги инвесторов с помощью механизмов доверия, внешнего надзора, механизма оплаты за ход строительства и залога на землю"

"Наша юридическая компания проводит первичный анализ документов, а именно: на право собственности на землю, разрешительных документов на выполнение строительных работ и проверяет застройщика на предмет любых аспектов, которые могут повлиять на ход строительства. Мы заботимся о том, чтобы наши объекты строились в полном соответствии с нормами международного права и заранее отсекаем необоснованные претензии, защищая интересы международных инвесторов в Украине"- добавил Авраам Лалум.

Израильские и американские инвесторы пока что излучают оптимизм в отношении перспектив инвестирования в украинскую экономику.Хочется искренне верить, что действия высшего политического руководства и, в особенности мера Киева господина Кличко будут способствовать развитию этого оптимизма , а не превратятся в очередной популизм.Именно этого и хотят западные инвесторы, в том числе и Авраам Лалум.