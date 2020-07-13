Новый закон о медиа внедряет цензуру соцсетей и электронных СМИ, – Терехова о сворачивании свободы слова

Украинцы должны выступить против проекта закона о медиа, потому что без свободы слова невозможно будет жить и выживать в стране.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила заместитель генерального директора "Эра-Медиа" Татьяна Терехова.

Она отметила, что журналисты делают все возможное, чтобы новый закон о медиа не был принят. Слово – за украинцами.

"Теперь остается только реакция украинцев, широкой общественности, которые должны категорически не согласиться с таким подходом и осознать, что если ко всему прочему, что происходит в этой стране – разграбление, коррупция, невероятная бедность, уничтожение всех сфер (начнем от медицины и закончим образованием). И если при этом всем у них еще и заберут свободу слова – право говорить правду в эфирах, социальных сетях, тогда я не знаю, что будет дальше с этой страной и как вообще здесь можно будет жить и продолжать выживать. Ведь новый закон о медиа хочет теперь еще и цензурировать социальные сети и диджитал", – подчеркнула Терехова.

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Проект закона о медиа, по ее словам, продвигает цензуру на все виды медиа.

"Я, как журналист, который работает в прямых эфирах последние 13 лет, категорически против такого нового закона о медиа. Там будет продвигаться непосредственно цензура уже на все виды медиа. И это является абсолютно неприемлемым для демократической страны – такой, какой в наших желаниях и мечтах должна быть Украина, и то, что, как минимум, прописано в нашей Конституции", – заявила Терехова.

Заместитель гендиректора "Эра-Медиа" считает, что в Украине не должен существовать карательный орган, который будет решать, кому и что можно говорить, а кому и что говорить нельзя.

Как яркий пример цензуры и сворачивания свободы слова она привела ситуацию с утренней программой "Доброго ранку, Країно!", которая выходит в эфире телеканала "UA:Перший", принадлежащего Национально общественной телерадиокомпании Украины.

"После того, как в нашем эфире 23 числа (23 июня) были опубликованы первые "пленки" Порошенко–Байдена, то на следующий день нам заявили о том, что нас будут закрывать, потому что это было "последней каплей". Оказывается, что неприемлемо показывать украинцам то, что на самом деле происходит во властных кабинетах, то, каким образом разворовывают украинцев, и то, что далее происходит со всем этим. Оказывается, что есть определенные стандарты, есть определенные рамки, за которые нельзя выходить и рассказывать гражданам о реальной ситуации и о правде", – сообщила Терехова.

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По ее словам, этот кейс обсуждали на Комитете по свободе слова Верховной Рады. "После этого Комитет направил свое обращение на имя Президента, для того чтобы пересмотрели позицию и Президент каким-то образом отреагировал на это все. Помимо этого было обращение Комитета непосредственно к Общественному телевидению, чтобы они пересмотрели правила своего поведения и отношение к нам – к утренней программе", – резюмировала Терехова.