подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок, – Эдвард Чоу
10 июля 2020, пятница, 17:11 705
Экономика 2020-07-10T18:45:02+03:00
Українські Новини
Без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок, – Эдвард Чоу

Без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок, – Эдвард Чоу

Елена Новикова
Электроэнергия. Фото: pixabay
Электроэнергия. Фото: pixabay

Модернизация энергосистемы имеет огромное значение для интеграции Украины в европейские рынки. Для привлечения инвестиций в модернизацию электросетей необходимо внедрить привлекательную и понятную для инвесторов модель тарифообразования по европейским примерам. Об этом говорит Эдвард Чоу, Главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) на вебинаре "The Challenge of Ukraine’s Energy Security: Grid Modernization", организованном Международным центром налогов и инвестиций (ITIC) при поддержке Бизнес Совета "США – Украина" (USUBC).

Эдвард Чоу говорит, что в 2010 году Украина присоединилась к европейскому Энергетическому Сообществу. Но для реализации стремления Украины интегрироваться в европейские рынки, страна также должна модернизировать энергоинфраструктуру

"Без современной энергосети Украина не сможет повысить свою энергетическую безопасность через интеграцию в более крупный экспортный рынок, а именно в ЕС", - подчеркивает Чоу.

Эдвард Чоу говорит, что для модернизации энергосистемы необходимо перейти к стимулирующему регулированию по примеру европейских соседей Украины.

"Нет необходимости изобретать велосипед, когда дело доходит до модернизации системы регулирования энергетики", - отмечает Эдвард Чоу.

Эксперт утверждает, что для привлечения инвестиций в энергоинфраструктуру требуется стабильный, предсказуемый и привлекательный режим тарифообразования, прежде чем будет возможность для дальнейшего развития. Для этого Регулятор (НКРЕКУ) должен внедрить разумную методику RAB-тарифа.

"Инвесторы предполагают получить норму прибыли с учетом риска для того, чтобы реализовать потенциальные инвестиции. Чем более рисковая нормативно-правовая среда, тем выше потенциальная норма прибыли, которую будут требовать инвесторы", - утверждает эксперт.

Напомним, ранее эксперт в области энергетики Ариэль Коэн утверждал, что без современной электроинфраструктуры Украина не сможет повысить уровень энергонезависимости и  противостоять российской агрессии.

Больше новостей о:

Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет
Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
Новости
На Закарпатье собирали подписи за присоединение к Венгрии 18:52
Комитет госвласти предлагает Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129 18:40
В Кремле считают заявления Резникова сигналом о выходе из минских соглашений 18:22
С завтрашнего дня "Укрзализныця" возобновляет движение еще 9 пригородных поездов 18:05
Собор Святой Софии
Собор Святой Софии в Стамбуле лишился статуса музея и стал мечетью 18:03
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
После продолжительного падения доллар вырос. Официальный курс на четверг 05:00
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
Сотрудник ГБР "сливал" данные расследований 23:52
Госстат обнародовал статистику смертности в Украине за четыре месяца 18:00
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
больше новостей
Киев закрыл 4 ночных клуба из-за нарушения карантина и работы после 22:00
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok