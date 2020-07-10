Ровно может оказаться на грани экокатастрофы из-за кризиса на заводе по производству минудобрений

Из-за отмены квот на закупку украинских минудобрений химический гигант завод "Ривнеазот" вынужден уволить часть своих рабочих. Речь идет о судьбе 1000 человек. Общая численность работников на производстве - 2500 человек. Такое сокращение ставит под угрозу не только существование градообразующего предприятия. Под вопросом - безопасное существование всего города Ровно. Общеизвестно, что очистные сооружения города - это сооружения "Ривнеазота". Об этом пишет "УНИАН".

Андрей Карауш, директор "Ровнооблводоканала", предложил выход из затруднительного положения.

"Вопрос вот в чем: если будет сокращаться производство, и не дай бог Ривнеазот остановится, то остановятся и очистительные сооружения канализации, которые у завода на территории, и которые являются собственностью завода - сказал Андрей Карауш. - А это 60% стоков города Ровно! Соответственно нам негде будет их очищать. Как следствие - или графиковая подача питьевой воды потребителям, то есть не 24 часа в сутки, а 8 или экологическая катастрофа, поскольку неочищенные стоки пойдут в реку Устье".

"Четвертый год мы являемся частью проекта развития муниципальной инфраструктуры. - заявил директор РОВП ВКХ "Ровнооблводоканал" Андрей Карауш. - Пытаемся получить кредит от Европейского инвестиционного банка для модернизации и развития, чтобы построить очистные сооружения в Киеве. Но за день ситуацию изменить невозможно. Я убедил областную власть дать согласие на участие в этом проекте. Мы поддерживаем Ровноазот в их стремлении сохранить производство, пусть и введением протекционистских квот. Это так же как ТЭСы должны покупать дорогой украинский уголь, чтобы производить дорогое украинское электричество. А здесь они вынуждены покупать дорогой газ (дороже, чем в России) производить дорогие удобрения, чтобы сохранить производство, а в нашем случае и случае Черкасс, еще и функционирования городов! Речь идет о судьбе 250 000 жителей города Ровно".

"Ровноазот" - один из крупнейших заводов химической промышленности Украины. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 23 декабря 2004 года № 1734 ЗАО "Ровноазот" входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для безопасности и экономики государства.