Михаил Подоляк: все, что будет сделано президентом - обязательно вызовет жестокий хейт

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал переезд Президента Украины Владимира Зеленского после продажи собственного дома в Иванковичах на государственную дачу в Конче-Заспе, а также реакцию на этот факт СМИ.

Об этом Михаил Подоляк написал на своей странице в Facebook.

гос/дача)...

Мы по/настоящему больны. Мы просто никак не можем найти ту точку, с которой надобно начать отсчёт собственной адекватности. Той самой способности по-настоящему белое отличать от чёрного. Все, что будет сделано сегодня президентом - обязательно вызовет жестокий хейт. Не потому даже, что кто/то бросает в промо и пиар большие деньги. И не потому, что это политическая компроматная пропаганда. Нет. Мы сами хотим себя терзать...

... Безумнейший парадокс нашего времени. Который явно характеризует нарастающую шизофрению в общественном мнении. Такое себе убойное расщепление сознания. Чтобы ты не предложил - обязательно окунёшься в негативный хайп. В обильный крик. В расследовательскую ненависть с микрофоном... Вчера, когда везде махрово сидело старое паучье, привыкшее все воровать/прятать, безбожно врать, делать идиотское лицо, когда его ловили с поличным и которое никогда не показывало открыто изменения своих материальных статусов - это считалось нормальным. Не знаем? Ну и не страшно. Они же святые боги, право имеющие врать, воровать и обниматься с врагами...

... Сегодня президент показывает совсем иную модель публичного поведения - открыто и прозрачно продаёт часть своего имущества, вносит данные в декларацию, уведомляет общество (через НАЗК) о соответствующих изменениях. Временно перебирается на гос/дачу). Открыто. Точно также, как поступают в таких ситуациях западники - продали? обменяли? перебрались? Отлично. Все прозрачно. Сделали пометку и побежали дальше... Но нет же. У нас так не работает. Давай-ка будем гнобить, оскорблять, расследовать то, что и так публично сделано). «Он же сказал, что гос/дачи - это зло!» Зло, конечно. Если чрезмерно. Если закрыто. Если в качестве привилегии. Но что делать, если есть протоколы поведения для охраняемых лиц?)... И если нельзя запрыгнуть в первый попавшийся дом и там пересидеть?)

... Увы, мы так и не смогли решить, что именно нам нужно... Вчерашний нафталиновый формат, когда все было закрыто и когда царила сплошная ложь. Чтобы потом, через какое время в очередных пленках услышать правду о лицемерном нутре очередного патриота с большими седым апломбом, так и не поверившего в собственную отставку с высшей должности. Или все/таки нам нужен формат сегодняшний, когда ты доверительно говоришь обществу - «сделал так и так, получил энный доход, задекларировал его законно, временно перебрался в государственное жилье»... В любом случае, посередине сидеть у нас не получится. Пора определяться...